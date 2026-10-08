Sin alerta SAE y con obras preventivas pendientes: las interrogantes que abre aluvión en Las Condes

El aluvión que afectó este jueves a San Carlos de Apoquindo abrió interrogantes sobre las medidas de prevención y respuesta ante emergencias. Mientras el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no emitió una alerta de evacuación mediante el sistema SAE durante las primeras horas, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, reconoció que existían riesgos previamente identificados y obras de contención que todavía no habían sido instaladas.

Pese a la magnitud del fenómeno, Senapred no envió mensajes de evacuación a los teléfonos celulares de la zona, según los primeros reportes. A las 17:41 horas, su director regional, Miguel Muñoz, informó sobre la activación de quebradas y llamó a seguir las instrucciones de las autoridades. Posteriormente, a las 17:53 horas, el organismo difundió recomendaciones generales para quienes se encontraran en sectores cordilleranos.

La Región Metropolitana permanecía bajo Alerta Amarilla por el evento meteorológico, mientras el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) había advertido sobre el riesgo de remociones en masa asociado a las precipitaciones.

La emergencia también dejó daños en establecimientos educacionales y de salud. Registros difundidos durante la tarde evidenciaron el ingreso de agua y barro a dependencias de Duoc UC, así como inundaciones en la Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus y la Clínica Universidad de los Andes.

🔴 URGENTE: Se solicitan Operaciones de Rescate en el DUOC UC en San Carlos de Apoquindo por personas atrapadas en Auditorio, la Clínica tendría graves afectaciones, más no hay heridos por el momento, tras Aluvión en desarrollo en Las Condes https://t.co/XjgfI9OSdR — El Hilo Chileno BORA LULA 🇨🇱💚🇧🇷👊 (@ElHiloCL) October 8, 2026

En ambos recintos asistenciales, las imágenes mostraron salas de atención, camillas y pasillos anegados, mientras trabajadores intentaban enfrentar la emergencia. En Duoc UC también se registraron inundaciones en instalaciones interiores, incluido un auditorio.

Por su parte, Codina sostuvo que el aluvión podría haberse originado por la obstrucción de dos ductos de evacuación de aguas en el sector de General Blanche. Según explicó, material arrastrado por las precipitaciones habría bloqueado el ingreso del agua al sistema de canalización, provocando su desborde. Se trata de una hipótesis preliminar que requiere confirmación técnica.

El riesgo que ya había sido advertido

El peligro de nuevos aluviones había sido identificado tras el incendio forestal que afectó la precordillera a fines de 2025, debido a la pérdida de vegetación que contribuía a contener los sedimentos.

El antecedente consta en una reunión realizada el 26 de marzo entre la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín; el delegado Germán Codina; y el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, en la que se abordó la urgencia de intervenir las quebradas después del aluvión registrado el 31 de enero.

El aluvión en Las Condes ha causado estragos en las clínicas Universidad de los Andes y UC CHRISTUS, además de Duoc UC. Más info. en https://t.co/DwlETdDXlO 📱 #Noticias #Nacional #Chile https://t.co/ANf7qVJfii — Ex-Ante (@exantecl) October 8, 2026

En esa oportunidad, la alcaldesa advirtió que nuevas precipitaciones podían resultar especialmente peligrosas y solicitó instalar mallas dinámicas de contención. Codina, por su parte, reconoció las dificultades para concretar esas obras antes de mayo y comprometió coordinaciones con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Posteriormente, el 7 de agosto, la Municipalidad de Las Condes anunció un convenio con el Club Deportivo Universidad Católica para avanzar en la instalación de cinco barreras de contención, financiadas con $754 millones provenientes del MOP. El proyecto contemplaba un plazo estimado de 90 días para su puesta en operación.

Sin embargo, durante la emergencia de este jueves, Codina confirmó que las mallas todavía no estaban instaladas, aunque el plazo anunciado en agosto aún no había vencido.

El municipio también había informado durante los meses anteriores sobre trabajos preventivos de limpieza de quebradas, cauces y sumideros, además de medidas de monitoreo y contención de aguas.

Kast anuncia despliegue de autoridades

En medio de la emergencia, el Presidente José Antonio Kast se pronunció a través de su cuenta en X y confirmó el despliegue de autoridades y equipos técnicos hacia la zona afectada.

“Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”, señaló el Mandatario.

Asimismo, informó que el delegado presidencial ya se encontraba en terreno y que el ministro de Transportes, Louis de Grange; el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa; y equipos del Ministerio de Obras Públicas se trasladaban al sector para adoptar medidas urgentes.

“Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna”, agregó Kast.

Por su parte, Codina señaló que Senapred evaluaba emitir una alerta SAE para orientar a quienes se encontraban en viviendas afectadas. También confirmó el traslado de maquinaria del MOP para apoyar las labores de emergencia.

Respecto de eventuales lesionados, el delegado indicó que, al momento de sus declaraciones, no disponía de información oficial que permitiera confirmar personas heridas.

El episodio deja abiertas las preguntas sobre los criterios para activar una alerta de evacuación, el avance de las obras preventivas y la capacidad de respuesta frente a un riesgo que ya había sido identificado por las autoridades. La ausencia de una alerta SAE no acredita por sí sola un incumplimiento de los protocolos, así como tampoco está establecido que las barreras pendientes hubiesen evitado el aluvión.