Emergencia por fuego y humo en Línea 5 del Metro obliga a cerrar ocho estaciones

Una emergencia registrada la noche de este viernes en la Línea 5 del Metro de Santiago provocó la suspensión del servicio en ocho estaciones, luego de que pasajeros reportaran explosiones y una intensa emanación de humo en un tren que circulaba por el sector de Rodrigo de Araya.

A las 20:12 horas, Metro informó que el servicio quedó operativo únicamente entre Plaza de Maipú y Ñuble, mientras que el tramo entre Rodrigo de Araya y Vicente Valdés permanecía suspendido, incluida la combinación con la Línea 4.

De acuerdo con información preliminar de Bomberos, la emergencia habría sido provocada por un cortocircuito que generó fuego en las vías. Al lugar concurrieron unidades de los cuerpos de Bomberos de Ñuñoa y Metropolitano Sur.

09/10/2026 🔴 ATENTOS | Humo dentro de un tren de la Línea 5, en movimiento entre Ñuble y Rodrigo de Araya, en plena hora punta.

Un pasajero grabó el vagón lleno de humo y habló de una explosión. Metro no ha confirmado la causa ni si hay lesionados. Minutos antes la empresa decía que toda la red operaba con normalidad.

#Metro #Linea5 — EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) October 9, 2026

Testigos relataron momentos de preocupación al interior del tren. “Muchas chispas y mucho humo. Pensábamos que iba a explotar ya de lleno”, señaló un pasajero a Radio Bío Bío, quien aseguró haber escuchado explosiones antes de descender en Rodrigo de Araya.

Las estaciones afectadas son Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Ante la contingencia, Red Movilidad dispuso buses de apoyo entre Ñuble y Vicente Valdés, además de reforzar los recorridos 210, 210v, 210e y 213e.

Hasta los primeros reportes, Metro no había confirmado oficialmente las causas de la emergencia ni informado un horario de normalización del servicio.