Gobierno entregó nuevo balance tras aluvión y llamó a la precaución para el fin de semana largo

El Gobierno entregó el nuevo balance en este segundo día tras el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquinto, en Las Condes. Hasta el momento se encuentran seis personas lesionadas, además de daños en calles cubiertas de barro, vehículos destrozados por el arrastre y viviendas inundadas.

En la misma línea, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, indicó que los equipos de emergencias siguen desplegados para recuperar conectividad, atender a los afectados y mantener la información en actualización. Acerca de ello, la autoridad advirtió las condiciones meteorológicas para este fin de semana largo, pues se proyecta un nuevo sistema frontal a partir del lunes 12. Se llamó a la precaución y a mantenerse atento a los comunicados oficiales.

El ministro Alvarado indicó que no existen denuncias por presuntas desgracias, pero aseguró que “la prioridad sigue siendo la seguridad de las personas”. Informó que se trasladaron entre seis y siete pacientes desde el Hospital Clínico de la Universidad Católica.

La autoridad agregó también que “es importante señalar que toda la red de salud está preparada y habilitada en caso de ser necesario”.

Además, se informó que hay entre 26 y 30 equipos trabajando en terreno, con participación del Ejército, Bomberos, el Ministerio de Obras Públicas y empresas privadas, para recuperar las calles y evaluar daños.

“El Estado se encuentra plenamente desplegado y en acción ininterrumpida en el territorio para recuperar conectividad, recuperar la afectación en calles, en viviendas y para eso hay despliegue de maquinaria tanto del Ministerio de Obras Públicas como también apoyos de la empresa privada y se ha habilitado un centro de operaciones en el Claro Arena, donde se van a ir coordinando diferentes tipos de acciones, fundamentalmente opciones de ayuda que la comunidad en forma voluntaria o espontánea quiera realizar y desde allí se va a coordinar”, detalló Alvarado.

Por otro lado, el Gobierno detalló que cerca de 600 hogares debieron abandonar sus viviendas y residentes fueron trasladados a dos albergues en Talagante.

“El llamado es a la responsabilidad, a escuchar la información en los canales oficiales y actuar de manera preventiva”, comunicó el ministro Alvarado.