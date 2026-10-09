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SHOA cancela amenaza de tsunami para Rapa Nui tras terremoto en Panamá PAÍS

SHOA cancela amenaza de tsunami para Rapa Nui tras terremoto en Panamá

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La revisión de los parámetros del sismo de magnitud 7,6 permitió descartar un tsunami en las costas de Chile. La isla había quedado en estado de precaución durante la tarde de este viernes. La cancelación se informó en el tercer boletín del organismo.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El SHOA dejó sin efecto la amenaza de tsunami para Rapa Nui que se había emitido tras el terremoto en Panamá. Nuevas evaluaciones descartaron que el sismo generara un tsunami en las costas chilenas. Senapred había establecido un estado de precaución para la isla.
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El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) canceló este viernes la amenaza de tsunami para Rapa Nui tras reevaluar el terremoto registrado en Panamá.

La decisión se comunicó en el tercer boletín del organismo, después de nuevas modelaciones que descartaron un tsunami en el territorio nacional.

El sismo, reportado con magnitud 7,6, ocurrió a las 14.56 horas de Chile, a 57 kilómetros al oeste de Las Tablas. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había establecido un estado de precaución para la isla.

A raíz del terremoto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) había advertido este viernes de la amenaza de un tsunami menor en las costas de la Isla de Pascua. Se estableció estado de precaución con un estimado de las 22:41 horas (20:41 horario Chile insular) para que las olas pudieran llegar alrededor de la isla.

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