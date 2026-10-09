SHOA cancela amenaza de tsunami para Rapa Nui tras terremoto en Panamá

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) canceló este viernes la amenaza de tsunami para Rapa Nui tras reevaluar el terremoto registrado en Panamá.

La decisión se comunicó en el tercer boletín del organismo, después de nuevas modelaciones que descartaron un tsunami en el territorio nacional.

El sismo, reportado con magnitud 7,6, ocurrió a las 14.56 horas de Chile, a 57 kilómetros al oeste de Las Tablas. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había establecido un estado de precaución para la isla.

A raíz del terremoto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) había advertido este viernes de la amenaza de un tsunami menor en las costas de la Isla de Pascua. Se estableció estado de precaución con un estimado de las 22:41 horas (20:41 horario Chile insular) para que las olas pudieran llegar alrededor de la isla.