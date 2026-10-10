Alerta Semanal: El Niño está en la puerta

¿Estamos realmente preparados? Y no es alarmismo; es la realidad. El Niño no sólo traerá lluvias intensas y posibles desbordes, sino que afectará la agricultura, la infraestructura vial y la vida cotidiana de miles de familias.

Lo preocupante es que, teniendo herramientas como el sistema de gestión de emergencias desarrollado por profesionales chilenos, los ejercicios de simulación y los planes regionales de riesgo, no siempre se activan con la urgencia que el contexto exige.

Un excelente ejemplo a seguir es el Sistema de Simulación de Gestión y Entrenamiento de Situaciones de Emergencia (SIGEM), un software creado por el Ejército de Chile que permite llevar a cabo los ejercicios “Volcano”, un simulacro de gestión de riesgo y desastres organizado por el Ejército desde 2008 y cuyo objetivo es entrenar a autoridades civiles, Fuerzas Armadas, policías y servicios públicos en la toma de decisiones y coordinación ante emergencias complejas. Justamente, entre el 6 y el 8 de octubre, se realizó la versión XV en Los Ángeles. En Magallanes también se realizan simulaciones.

La experiencia reciente nos muestra que reaccionamos bien cuando la emergencia ya está encima. La solidaridad emerge, los voluntarios aparecen, las instituciones se coordinan. Pero la prevención no puede depender de la buena voluntad de último minuto.

El Niño está en la puerta. No esperemos a que la golpee para recién empezar a planificar. Es hora de que el gobierno central, los municipios y los organismos de emergencia actúen con la misma energía con que actúan cuando el desastre ya ocurrió. Prevenir no es un lujo: es una responsabilidad del Estado.

