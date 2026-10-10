Aluvión en Las Condes suma cobertura internacional: foco en sistema frontal que afecta a todo Chile

Tras el aluvión que provocó deslizamientos de tierra en San Carlos de Apoquindo en Las Condes, diferentes medios internacionales se sumaron a la cobertura del fenómeno. Tanto CNN, France 24 o ABC News informaron la actualidad que vive una zona de Chile.

Las imágenes que están siendo divulgadas por la prensa internacional muestran el barro, escombros, autos enterrados y viviendas afectadas. Sin embargo, son dos los que más han sido viralizados: el bus arrastrado con pasajeros en su interior y sobre este; y el daño del local OXXO con un trabajador reaccionando rápidamente al aluvión.

Por ejemplo, desde el medio EuroNews pusieron foco en las precipitaciones que han afectado a todo el centro de Chile. Además, indican la presencia del fenómeno de El Niño, que toma fuerza en el escenario meteorológico.

Por otro lado, el medio europeo, France24, hizo foco en la zona indicando que “Las Condes es una de las localidades más acomodadas de la ciudad”. Se suma también el recalcar el sistema frontal que afectó al país desde mediados de este año.

En el caso de nuestros vecinos, medios argentinos como Infoae titulando: “Un aluvión arrastró vehículos y un autobús en Santiago de Chile tras días de lluvias intensas”. O el Clarín con “Aluvión en Santiago de Chile: las calles se convirtieron en ríos y el barro arrastró autos y colectivos”.

Desde Perú, la prensa se sumó a la cobertura desde La República, El Comercio y RPP.

De hecho, hace solo unos días las precipitaciones también fueron noticia en el escenario mundial con un personaje en su centro: Morocho. La historia del perro que estuvo atrapado en medio de la crecida del río Mapocho tomó fuerza en varios medios, sobre todo en la televisión internacional con las imágenes de la lucha por horas de Morocho contra la corriente.