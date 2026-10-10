Aluvión: Gobierno defiende respuesta y Senapred insiste en que no hubo tiempo para alerta SAE

Tras el despliegue militar nocturno, el Gobierno informó seis lesionados y descartó personas desaparecidas. Senapred reiteró que el aluvión fue súbito y que no correspondía emitir una alerta SAE. El balance del sistema frontal registra 2.285 viviendas con daños.

Militares llegaron varias horas después del aluvión: El fenómeno comenzó cerca de las 17:00 del jueves en Las Condes. La instrucción presidencial de decretar zona de catástrofe se conoció alrededor de las 20:20 y, pasadas las 21:00, comenzaron a difundirse registros de efectivos del Ejército llegando al sector.

El fenómeno comenzó cerca de las en Las Condes. La instrucción presidencial de decretar zona de catástrofe se conoció alrededor de las 20:20 y, pasadas las 21:00, comenzaron a difundirse registros de efectivos del Ejército llegando al sector. Gobierno defiende su respuesta: El ministro del Interior, Claudio Alvarado , aseguró que el Estado mantiene un despliegue ininterrumpido. El operativo incorporó ocho vehículos Mowag, cinco equipos GOPE, un equipo SAMU, Bomberos y maquinaria pesada del MOP, cuyo contingente alcanzaba entre 26 y 30 equipos durante la mañana del viernes.

El ministro del Interior, , aseguró que el Estado mantiene un despliegue ininterrumpido. El operativo incorporó ocho vehículos Mowag, cinco equipos GOPE, un equipo SAMU, Bomberos y maquinaria pesada del MOP, cuyo contingente alcanzaba entre 26 y 30 equipos durante la mañana del viernes. Senapred justifica que no se enviara alerta SAE: Su directora, Alicia Cebrián , sostuvo que la activación de la quebrada fue tan súbita que “no hubo tiempo” para realizar evacuaciones preventivas ni emitir el mensaje. Recalcó que el SAE sirve como apoyo a procesos de evacuación y que, en este caso, no existió la posibilidad de ordenarla anticipadamente.

Su directora, , sostuvo que la activación de la quebrada fue tan súbita que para realizar evacuaciones preventivas ni emitir el mensaje. Recalcó que el SAE sirve como apoyo a procesos de evacuación y que, en este caso, no existió la posibilidad de ordenarla anticipadamente. No existe monitoreo de remociones en masa: Cebrián reconoció como limitación que Chile no cuenta con un sistema de monitoreo de remociones en masa , aunque señaló que el sistema frontal estaba siendo seguido y la Región Metropolitana permanecía bajo Alerta Amarilla.

Cebrián reconoció como limitación que Chile , aunque señaló que el sistema frontal estaba siendo seguido y la Región Metropolitana permanecía bajo Alerta Amarilla. Seis lesionados y sin desaparecidos: El balance actualizado mantuvo en seis las personas lesionadas , entre ellas un menor de un año con una fractura en una pierna. El Gobierno informó además que no existían denuncias vigentes por presuntas desgracias.

El balance actualizado mantuvo en , entre ellas un menor de un año con una fractura en una pierna. El Gobierno informó además que no existían denuncias vigentes por presuntas desgracias. Más de 2.000 viviendas presentan daños: Entre Coquimbo y Los Lagos, Senapred contabilizó preliminarmente 118 damnificados, 147 albergados, 50 personas aisladas, 75 viviendas con daño mayor y 2.285 con daño menor .

Entre Coquimbo y Los Lagos, Senapred contabilizó preliminarmente . Había riesgos previamente identificados: El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina , reconoció que se había acordado instalar mallas dinámicas de contención en coordinación con el municipio, el MOP y Senapred, pero estas todavía no estaban operativas. También mencionó como hipótesis una eventual obstrucción del canal subterráneo de evacuación de aguas, algo aún por confirmar técnicamente.

El delegado presidencial metropolitano, , reconoció que se había acordado instalar mallas dinámicas de contención en coordinación con el municipio, el MOP y Senapred, pero estas todavía no estaban operativas. También mencionó como hipótesis una eventual obstrucción del canal subterráneo de evacuación de aguas, algo aún por confirmar técnicamente. Congreso cuestiona la reacción y la ausencia del SAE: La diputada Ana María Gazmuri pidió reforzar el despliegue, mientras la senadora Fabiola Campillai anunció que oficiará a las autoridades para aclarar por qué no se envió una alerta SAE y qué mecanismos de aviso recibieron los vecinos. Lee el artículo completo en el siguiente link