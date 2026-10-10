Kaiser critica candidatura de Bachelet por edad, pero se enoja cuando le recuerdan que apoyó a Trump

El líder del PNL puso en duda una tercera candidatura de Michelle Bachelet por su edad y estado de salud. Mónica Rincón le recordó que no tuvo reparos con la edad de Donald Trump, quien es mayor. Kaiser respondió llamándola “caraja” y recibió una advertencia por su vocabulario.

Kaiser cuestionó una eventual tercera candidatura de Bachelet: El presidente del PNL, Johannes Kaiser , puso reparos a una posible postulación presidencial de Michelle Bachelet en 2029 , aludiendo a que tendría 77 o 78 años y afirmando que, a su juicio, su salud estaría deteriorada. La nota precisa que esa apreciación no estuvo acompañada de antecedentes médicos.

El presidente del PNL, , puso reparos a una posible postulación presidencial de , aludiendo a que tendría 77 o 78 años y afirmando que, a su juicio, su salud estaría deteriorada. La nota precisa que esa apreciación no estuvo acompañada de antecedentes médicos. Rincón le recordó su apoyo a Trump: Durante una entrevista en el pódcast Cómo te lo explico, Mónica Rincón le preguntó por la edad de Donald Trump , quien es mayor que Bachelet y a quien Kaiser había respaldado anteriormente como candidato. El dirigente reconoció que Trump tiene más años.

Durante una entrevista en el pódcast Cómo te lo explico, le preguntó por la edad de , quien es mayor que Bachelet y a quien Kaiser había respaldado anteriormente como candidato. El dirigente reconoció que Trump tiene más años. Kaiser reaccionó llamándola “caraja”: Cuando Rincón insistió en la contradicción, el dirigente respondió entre risas: “¿Se da cuenta que es caraja?” . La periodista rechazó el calificativo y le pidió que se ubicara con su vocabulario.

Cuando Rincón insistió en la contradicción, el dirigente respondió entre risas: . La periodista rechazó el calificativo y le pidió que se ubicara con su vocabulario. La periodista mantuvo el cuestionamiento: Rincón recordó que cuando había entrevistado anteriormente a Kaiser sobre Trump, él no había planteado reparos respecto de su edad, y le señaló que quedaba con “tarjeta amarilla” por el lenguaje utilizado.

Rincón recordó que cuando había entrevistado anteriormente a Kaiser sobre Trump, él no había planteado reparos respecto de su edad, y le señaló que quedaba con “tarjeta amarilla” por el lenguaje utilizado. Kaiser diferenció a ambos por su condición física: El dirigente sostuvo que Trump y Bachelet no estarían “al mismo nivel” desde un punto de vista físico y reiteró su apreciación de que la salud de la expresidenta estaría deteriorada. Rincón respondió que ella no advertía problemas cognitivos en Bachelet.

El dirigente sostuvo que Trump y Bachelet no estarían “al mismo nivel” desde un punto de vista físico y reiteró su apreciación de que la salud de la expresidenta estaría deteriorada. Rincón respondió que ella no advertía problemas cognitivos en Bachelet. También puso en duda que Bachelet realmente quiera competir: Kaiser planteó que las señales de la exmandataria podrían buscar más bien ordenar a la oposición y preparar la instalación de un sucesor , señalando que Bachelet es “sin duda una buena articuladora política”.

Kaiser planteó que las señales de la exmandataria podrían buscar más bien , señalando que Bachelet es “sin duda una buena articuladora política”. Bachelet dejó abierta la posibilidad: La controversia se produjo después de que la expresidenta respondiera “yo creo que sí” al ser consultada sobre una posible tercera candidatura, aunque posteriormente evitó confirmarla y afirmó que trabajará por la unidad del progresismo cualquiera sea su decisión futura. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.