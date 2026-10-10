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Kaiser critica candidatura de Bachelet por edad, pero se enoja cuando le recuerdan que apoyó a Trump
El líder del PNL puso en duda una tercera candidatura de Michelle Bachelet por su edad y estado de salud. Mónica Rincón le recordó que no tuvo reparos con la edad de Donald Trump, quien es mayor. Kaiser respondió llamándola “caraja” y recibió una advertencia por su vocabulario.
- Kaiser cuestionó una eventual tercera candidatura de Bachelet: El presidente del PNL, Johannes Kaiser, puso reparos a una posible postulación presidencial de Michelle Bachelet en 2029, aludiendo a que tendría 77 o 78 años y afirmando que, a su juicio, su salud estaría deteriorada. La nota precisa que esa apreciación no estuvo acompañada de antecedentes médicos.
- Rincón le recordó su apoyo a Trump: Durante una entrevista en el pódcast Cómo te lo explico, Mónica Rincón le preguntó por la edad de Donald Trump, quien es mayor que Bachelet y a quien Kaiser había respaldado anteriormente como candidato. El dirigente reconoció que Trump tiene más años.
- Kaiser reaccionó llamándola “caraja”: Cuando Rincón insistió en la contradicción, el dirigente respondió entre risas: “¿Se da cuenta que es caraja?”. La periodista rechazó el calificativo y le pidió que se ubicara con su vocabulario.
- La periodista mantuvo el cuestionamiento: Rincón recordó que cuando había entrevistado anteriormente a Kaiser sobre Trump, él no había planteado reparos respecto de su edad, y le señaló que quedaba con “tarjeta amarilla” por el lenguaje utilizado.
- Kaiser diferenció a ambos por su condición física: El dirigente sostuvo que Trump y Bachelet no estarían “al mismo nivel” desde un punto de vista físico y reiteró su apreciación de que la salud de la expresidenta estaría deteriorada. Rincón respondió que ella no advertía problemas cognitivos en Bachelet.
- También puso en duda que Bachelet realmente quiera competir: Kaiser planteó que las señales de la exmandataria podrían buscar más bien ordenar a la oposición y preparar la instalación de un sucesor, señalando que Bachelet es “sin duda una buena articuladora política”.
- Bachelet dejó abierta la posibilidad: La controversia se produjo después de que la expresidenta respondiera “yo creo que sí” al ser consultada sobre una posible tercera candidatura, aunque posteriormente evitó confirmarla y afirmó que trabajará por la unidad del progresismo cualquiera sea su decisión futura.
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