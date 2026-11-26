Educadoras, técnicos, estudiantes, académicos y representantes de instituciones vinculadas a la primera infancia participaron en el Primer Encuentro Nacional de Educación Parvularia, organizado por la Red Educación Inicial 2030, que reúne a más de 50 organizaciones del sector.

La jornada contempló talleres sobre desarrollo del lenguaje, regulación emocional, inclusión, trabajo con las familias y bienestar de los equipos educativos, además de un seminario dedicado a analizar los desafíos presentes y futuros de la educación inicial en Chile.

Uno de los principales hitos del encuentro fue la presentación de la segunda edición del Monitoreo de la Educación Parvularia en Chile, elaborado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.

El estudio identificó cinco ámbitos de preocupación: los cambios demográficos, la calidad de la oferta educativa, las brechas de acceso y equidad, la disponibilidad de educadoras y el financiamiento.

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), elaboradas a partir del Censo 2024, la población menor de seis años pasará de poco más de un millón de niños en 2026 a cerca de 675 mil en 2040.

“Debemos definir una política pública que planifique con urgencia, pues necesitamos compatibilizar el ajuste de la oferta al cambio demográfico. Esto, con el objetivo de incrementar rápidamente la calidad y equidad en los primeros años de educación. Ese es el gran desafío”, sostuvo Juan Pablo Valenzuela, director del CIAE.

Entre los antecedentes presentados también figura que solo el 49% de las salas cuna y jardines infantiles cuenta con Reconocimiento Oficial en 2026, según datos de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Asimismo, una proyección de Elige Educar, publicada en noviembre de 2024, estima que Chile podría enfrentar un déficit de 3.804 educadoras en 2027.

En materia de financiamiento, el análisis de la Defensoría de la Niñez sobre el Presupuesto 2027 advierte que los recursos destinados a educación parvularia no registran un crecimiento en términos reales.

El seminario también contó con un panel moderado por Alionka Miranda, coordinadora general de la Red Educación Inicial 2030, en el que participaron Francisca Morales, oficial de Educación de UNICEF Chile; Cecilia Valdés, directora de Parentalidad de Fundación CMPC; y Myrian Salinas, ganadora del Global Teacher Prize Chile 2026.

Durante la conversación se abordaron los desafíos de las políticas públicas, el financiamiento y la equidad, junto con iniciativas como Sala Cuna Universal.

“Hay que mirar cuál es el futuro que se quiere para los niños, qué tipo de educación parvularia quiere el país para los niños y niñas, y cómo se llega hasta allá, cómo se traza una ruta, y qué se necesita en términos presupuestarios, en términos institucionales, en términos de la formación inicial de las educadoras y las técnicas”, señaló Morales.

Por su parte, Salinas destacó el interés de las educadoras por fortalecer sus prácticas pedagógicas.

“Me parece maravilloso el interés que hay de las educadoras de párvulos por seguir aprendiendo, por seguir mejorando sus prácticas pedagógicas y que están haciendo de la educación parvularia un espacio de calidad para nuestros niños y niñas”, afirmó.

Tras la convocatoria, la Red Educación Inicial 2030 espera dar continuidad al encuentro y realizarlo anualmente.