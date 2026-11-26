El senador socialista Gastón Saavedra confirmó que Juan Luis Castro dejará la coordinación de los senadores del Partido Socialista (PS), en medio de las repercusiones del denominado caso Firmas y las presiones tanto del PPD como de integrantes de su propia colectividad para que abandone el cargo.

En conversación con Radio 13c, Saavedra reconoció que la controversia ha afectado la imagen del partido y adelantó modificaciones en la bancada.

“Es una situación mala, evidentemente afecta la imagen y eso significa que va a haber que hacer algunos cambios que ya vienen, sobre todo en la bancada”, sostuvo.

Consultado directamente por la continuidad de Castro, el parlamentario confirmó que su salida ya fue resuelta por los propios senadores socialistas.

“Nosotros tomamos decisiones, hemos hecho análisis, hemos hecho la autocrítica interna y tenemos la disposición de resolver nuestros problemas y ya serán públicos cuando así lo estimemos. (…) Entendemos que no puede continuar Juan Luis a la cabeza de esto, esto ya es una decisión tomada y lo resolveremos lo antes posible”, afirmó.

Las declaraciones de Saavedra se producen en medio de la resistencia de Castro a dar un paso al costado, pese a las solicitudes de renuncia provenientes del PPD y de parte de sus pares socialistas.

La polémica se originó luego de que Castro retirara los permisos constitucionales de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD), quienes participaban en una gira por Asia junto al Presidente José Antonio Kast. La medida habría buscado elevar el quórum requerido para aprobar la autorización de endeudamiento público durante la discusión del Presupuesto 2027.

Si bien Castro ofreció disculpas públicas a los parlamentarios involucrados, el Ministerio Público mantiene una investigación por el caso, en la que tanto el senador como la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, figuran como imputados.