Se desconoce su dueño: encuentran marihuana y ketamina en casillero de comisaría en Concepción

Hasta el cierre de esta edición, ni Carabineros ni la Seremi de Seguridad de la Región del Biobío han logrado determinar a quién pertenece la droga encontrada. Una investigación ya está en curso para determinar eventuales responsabilidades.

Encuentran marihuana y ketamina en una comisaría: Las sustancias fueron halladas dentro de un casillero ubicado en la zona destinada al personal de la Primera Comisaría de Concepción , en pleno centro de la ciudad.

Las sustancias fueron halladas dentro de un casillero ubicado en la zona destinada al personal de la , en pleno centro de la ciudad. El hallazgo ocurrió durante un control interno: La droga apareció en medio de una fiscalización realizada por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar) para detectar eventuales irregularidades al interior de la unidad policial.

La droga apareció en medio de una fiscalización realizada por el para detectar eventuales irregularidades al interior de la unidad policial. Aún no se sabe a quién pertenece: Hasta el cierre de la nota, ni Carabineros ni la Seremi de Seguridad del Biobío habían podido establecer quién era el propietario de las sustancias encontradas.

Hasta el cierre de la nota, ni Carabineros ni la Seremi de Seguridad del Biobío habían podido establecer quién era el propietario de las sustancias encontradas. Fiscalía Militar recibió los antecedentes: Carabineros informó que el procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Militar y que además se ordenó iniciar una investigación administrativa.

Carabineros informó que el procedimiento fue puesto en conocimiento de la y que además se ordenó iniciar una investigación administrativa. Buscan determinar cómo llegó la droga al casillero: La indagatoria deberá esclarecer las circunstancias del hallazgo y determinar si las sustancias pertenecen a algún funcionario de la institución.

La indagatoria deberá esclarecer las circunstancias del hallazgo y determinar si las sustancias pertenecen a algún funcionario de la institución. Gobierno respaldó los controles internos: El seremi de Seguridad del Biobío, Richard Soto, destacó que estos mecanismos permitieron detectar la situación y señaló que esperan que la investigación establezca “con absoluta claridad” cómo llegó la droga hasta el lugar. Lee el artículo completo en el siguiente link