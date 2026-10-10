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Se desconoce su dueño: encuentran marihuana y ketamina en casillero de comisaría en Concepción Lo+leído

Se desconoce su dueño: encuentran marihuana y ketamina en casillero de comisaría en Concepción

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Hasta el cierre de esta edición, ni Carabineros ni la Seremi de Seguridad de la Región del Biobío han logrado determinar a quién pertenece la droga encontrada. Una investigación ya está en curso para determinar eventuales responsabilidades.

El Mostrador Fuente Preferida
  • Encuentran marihuana y ketamina en una comisaría: Las sustancias fueron halladas dentro de un casillero ubicado en la zona destinada al personal de la Primera Comisaría de Concepción, en pleno centro de la ciudad.
  • El hallazgo ocurrió durante un control interno: La droga apareció en medio de una fiscalización realizada por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar) para detectar eventuales irregularidades al interior de la unidad policial.
  • Aún no se sabe a quién pertenece: Hasta el cierre de la nota, ni Carabineros ni la Seremi de Seguridad del Biobío habían podido establecer quién era el propietario de las sustancias encontradas.
  • Fiscalía Militar recibió los antecedentes: Carabineros informó que el procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Militar y que además se ordenó iniciar una investigación administrativa.
  • Buscan determinar cómo llegó la droga al casillero: La indagatoria deberá esclarecer las circunstancias del hallazgo y determinar si las sustancias pertenecen a algún funcionario de la institución.
  • Gobierno respaldó los controles internos: El seremi de Seguridad del Biobío, Richard Soto, destacó que estos mecanismos permitieron detectar la situación y señaló que esperan que la investigación establezca “con absoluta claridad” cómo llegó la droga hasta el lugar.

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