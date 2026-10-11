“El profe Silva” abre camino a la libertad de exagente de la CNI condenado por cinco secuestros

Patricio González Cortez aspira a que se le rebajen 19 meses de su condena, debido a su buena conducta en el penal de Colina 1. El año pasado, el entonces ministro Jaime Gajardo negó esa posibilidad, pero hoy el subsecretario de Justicia, Luis Silva, se allanó a ella.

Exagente de la CNI busca una rebaja de 19 meses: Patricio González Cortez , condenado a 10 años y un día por la desaparición de cinco integrantes del FPMR secuestrados en 1987, sostiene que por su conducta sobresaliente durante ocho períodos consecutivos en Colina 1 le corresponde una reducción de condena contemplada en la Ley 19.856.

, condenado a por la desaparición de cinco integrantes del FPMR secuestrados en 1987, sostiene que por su conducta sobresaliente durante ocho períodos consecutivos en Colina 1 le corresponde una reducción de condena contemplada en la Ley 19.856. Su defensa afirma que la condena ya estaría cumplida: González comenzó a cumplir la pena el 26 de abril de 2017 y originalmente debía terminarla el 23 de abril de 2027. Con los 19 meses de rebaja reclamados, su abogado, Ricardo Bravo , sostiene que debió haber quedado en libertad el 23 de septiembre de 2025 .

González comenzó a cumplir la pena el y originalmente debía terminarla el 23 de abril de 2027. Con los 19 meses de rebaja reclamados, su abogado, , sostiene que debió haber quedado en libertad el . Jaime Gajardo rechazó el beneficio en 2025: El entonces ministro de Justicia argumentó que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, debía considerarse el Estatuto de Roma y que González no había manifestado una voluntad continua de cooperación. La sentencia consignó que negó su participación en los hechos y, por ello, no obtuvo la atenuante de cooperación.

El entonces ministro de Justicia argumentó que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, debía considerarse el y que González no había manifestado una voluntad continua de cooperación. La sentencia consignó que negó su participación en los hechos y, por ello, no obtuvo la atenuante de cooperación. Dos recursos anteriores fueron rechazados: González recurrió de amparo en septiembre de 2025, pero perdió tanto ante la Corte de Apelaciones como ante la Corte Suprema. Volvió a hacerlo en abril de 2026 y los tribunales consideraron improcedente revisar nuevamente una materia que ya había sido resuelta.

González recurrió de amparo en septiembre de 2025, pero perdió tanto ante la Corte de Apelaciones como ante la Corte Suprema. Volvió a hacerlo en abril de 2026 y los tribunales consideraron improcedente revisar nuevamente una materia que ya había sido resuelta. Luis Silva cambió el criterio del Gobierno: Frente a un nuevo recurso presentado el 29 de septiembre , el subsecretario de Justicia sostuvo que el exagente cumple los requisitos legales y que la administración no puede rechazar el beneficio por razones diferentes de las expresamente establecidas por el legislador .

Frente a un nuevo recurso presentado el , el subsecretario de Justicia sostuvo que el exagente cumple los requisitos legales y que la administración . Subsecretaría sostiene que la rebaja debió otorgarse: Silva afirmó que la gravedad del delito, el bien jurídico afectado o la magnitud de la pena no constituyen por sí mismos causales para excluir el beneficio y concluyó que “el beneficio de reducción de condena solicitado debió haberse otorgado” .

Silva afirmó que la gravedad del delito, el bien jurídico afectado o la magnitud de la pena no constituyen por sí mismos causales para excluir el beneficio y concluyó que . Querellantes advierten una eventual libertad inmediata: El abogado Francisco Bustos sostuvo que, si la Corte acepta ese criterio, la consecuencia sería una “libertad automática” , porque al descontarse los 19 meses González ya habría superado el término de su pena. También advirtió que ese criterio podría repetirse en otros casos.

El abogado sostuvo que, si la Corte acepta ese criterio, la consecuencia sería una , porque al descontarse los 19 meses González ya habría superado el término de su pena. También advirtió que ese criterio podría repetirse en otros casos. González también fue condenado por el caso Fuenteovejuna: Además de los cinco secuestros, recibió una condena de tres años y un día como cómplice por los homicidios de los militantes del MIR Arturo Villavela, Lucía Vergara y Sergio Peña, ocurridos en 1983. En esa causa se le concedió libertad intensiva vigilada. Lee el artículo completo en el siguiente link