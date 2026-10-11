In Memoriam: muere Juan Pablo Cárdenas, símbolo del periodismo contra la dictadura

El periodismo chileno está de luto. Durante la madrugada de este domingo 11 de octubre falleció, a los 76 años y producto de un cáncer, Juan Pablo Cárdenas Squella, Premio Nacional de Periodismo 2005, fundador y exdirector de la revista Análisis y una de las figuras más reconocidas de la prensa que enfrentó la censura y la represión durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Nacido el 1 de diciembre de 1949, Cárdenas desarrolló una trayectoria marcada por la defensa de la libertad de expresión, la independencia editorial y el compromiso con la recuperación de la democracia. Su trabajo como periodista, director de medios y académico estuvo ligado a la convicción de que informar constituía una responsabilidad pública, incluso cuando ejercer ese derecho implicaba arriesgar la libertad y la seguridad personal.

Su nombre quedó especialmente vinculado a la revista Análisis, publicación de la que fue fundador y director y que se convirtió en uno de los principales referentes de la prensa opositora durante el régimen militar.

En un escenario marcado por la censura, la vigilancia y las restricciones a los medios de comunicación, Análisis abrió espacios para denunciar violaciones a los derechos humanos, cuestionar las actuaciones de las autoridades y dar cabida a voces que permanecían excluidas de los canales informativos sometidos al control de la dictadura.

Desde sus páginas, Cárdenas y el equipo periodístico de la revista contribuyeron a romper el cerco informativo que caracterizó aquellos años, documentando abusos y manteniendo abierto un espacio de discusión pública sobre el futuro político del país.

El ejercicio de ese periodismo tuvo consecuencias personales. Durante la dictadura, Cárdenas fue detenido en múltiples ocasiones y debió cumplir 18 meses de reclusión nocturna. Su vivienda también fue incendiada en dos oportunidades, en medio de las amenazas y acciones represivas que enfrentó por su trabajo.

La persecución no consiguió apartarlo de la actividad periodística. Por el contrario, continuó vinculado a la publicación y a la defensa del derecho a informar, convirtiéndose en una figura reconocida dentro y fuera de Chile.

Los registros periodísticos de la época documentaron sus detenciones y las expresiones de solidaridad internacional que despertó su situación, incluida la presencia de periodistas extranjeros que lo acompañaron en sus ingresos a prisión.

Su trayectoria recibió numerosos reconocimientos internacionales por su defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos.

Entre sus distinciones figuran la Pluma de Oro de la Libertad, el Premio Latinoamericano de Periodismo y los galardones de derechos humanos Vladimir Herzog, otorgado en Brasil, y Monseñor Leonidas Proaño, de Ecuador.

En 2000, el Instituto Internacional de Prensa lo distinguió como uno de sus Héroes de la Libertad de Prensa, reconocimiento a su contribución al ejercicio periodístico en condiciones de persecución y censura.

Cinco años después recibió el Premio Nacional de Periodismo de Chile, que destacó su independencia, su participación en la creación y dirección de medios de comunicación y su defensa de la libertad de expresión.

Al recibir la distinción, Cárdenas extendió el reconocimiento a la generación de periodistas que enfrentó las restricciones informativas de la dictadura y contribuyó a la recuperación de la democracia mediante la búsqueda y difusión de información.

Su carrera profesional, sin embargo, fue mucho más amplia que su trabajo en Análisis.

También dirigió Debate Universitario, participó en la creación y conducción de Los Tiempos y del diario electrónico Primera Línea, y colaboró con distintas publicaciones nacionales y extranjeras.

Asimismo, se desempeñó como agregado de prensa de la Embajada de Chile en México, experiencia que se sumó a una trayectoria vinculada al análisis político y al debate público.

Otra de sus contribuciones estuvo en el ámbito académico y en la formación de nuevas generaciones de comunicadores.

Desde el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile desarrolló una extensa labor docente, compartiendo su experiencia profesional con cientos de estudiantes de periodismo.

Su trabajo académico estuvo estrechamente relacionado con las preocupaciones que marcaron su carrera: la autonomía de los medios frente al poder, la investigación periodística y la responsabilidad de informar sobre asuntos de interés público.

Cárdenas también ejerció como director de Radio Universidad de Chile, medio desde el cual continuó desarrollando su labor periodística y su participación en el debate nacional.

A través de la radio, las aulas universitarias y sus colaboraciones escritas, mantuvo una presencia activa en la discusión política y social, con especial atención a la democracia, los derechos humanos y el papel de los medios de comunicación.

Su producción intelectual incluyó numerosos libros de opinión, análisis y crónicas. Entre sus obras se encuentran Por un Chile libre, NO a Pinochet, Crónicas impertinentes, América Latina: democracias en penumbra, Contigo en la distancia, Bajo el agua y Desobediencia debida.

En ellos abordó distintos aspectos de la realidad política y social, prolongando en la escritura una labor que había desarrollado durante décadas en medios de comunicación y espacios académicos.

La muerte de Juan Pablo Cárdenas representa la partida de uno de los periodistas que contribuyeron a sostener espacios informativos independientes durante los años de la dictadura y que posteriormente continuaron participando en la formación profesional y el debate público en democracia.

Su trayectoria estuvo marcada tanto por los reconocimientos recibidos como por los costos personales de ejercer el periodismo en un contexto de represión, con detenciones, amenazas y atentados que no interrumpieron su actividad.

Su funeral está previsto para este lunes en el Parque del Recuerdo, a la espera de la confirmación definitiva de los detalles de la ceremonia.