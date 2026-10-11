La doble vara del Gobierno: Coquimbo esperó 6 días por estado de catástrofe y Las Condes, 5 horas

El contraste entre ambas emergencias abrió cuestionamientos al Gobierno: el temporal de Coquimbo dejó seis fallecidos y miles de damnificados, mientras que en Las Condes se registraron seis heridos. Máximo Pavez negó un trato preferencial y atribuyó las diferencias a la geografía y la conectividad.

Cinco horas versus seis días: El Gobierno anunció la declaración de zona afectada por catástrofe para Las Condes unas cinco horas después del aluvión, mientras que en julio transcurrieron seis días desde el inicio del temporal hasta que decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco.

El Gobierno anunció la declaración de unas cinco horas después del aluvión, mientras que en julio transcurrieron desde el inicio del temporal hasta que decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco. Daños muy distintos en ambas emergencias: El temporal de julio dejó en Coquimbo seis fallecidos, 12.997 damnificados y 21.480 viviendas dañadas , además de problemas de conectividad y localidades aisladas. El aluvión en Las Condes dejó seis lesionados , viviendas inundadas, vehículos arrastrados y calles cubiertas de barro.

El temporal de julio dejó en Coquimbo , además de problemas de conectividad y localidades aisladas. El aluvión en Las Condes dejó , viviendas inundadas, vehículos arrastrados y calles cubiertas de barro. No se trató de exactamente la misma medida: La nota precisa que en Coquimbo se decretó un estado de excepción constitucional de catástrofe , mientras que en Las Condes se anunció una zona afectada por catástrofe , instrumentos jurídicos con atribuciones diferentes.

La nota precisa que en Coquimbo se decretó un , mientras que en Las Condes se anunció una , instrumentos jurídicos con atribuciones diferentes. Coquimbo sí tenía medidas previas: Antes de las precipitaciones más intensas, el Ejecutivo había declarado una emergencia preventiva desde el 13 de julio para Coquimbo y otras regiones. Por eso, los seis días corresponden específicamente al tiempo que demoró el estado de excepción y no a una ausencia total de medidas gubernamentales.

Antes de las precipitaciones más intensas, el Ejecutivo había declarado una para Coquimbo y otras regiones. Por eso, los seis días corresponden específicamente al tiempo que demoró el estado de excepción y no a una ausencia total de medidas gubernamentales. Gobierno niega trato preferencial: El subsecretario del Interior, Máximo Pavez , aseguró que “para el gobierno todas las regiones son igual de importantes” y atribuyó las diferencias en los tiempos de respuesta a factores como la geografía, conectividad y capacidad institucional de los municipios .

El subsecretario del Interior, , aseguró que “para el gobierno todas las regiones son igual de importantes” y atribuyó las diferencias en los tiempos de respuesta a factores como la . Pavez apunta también a la cobertura mediática: La autoridad sostuvo que la percepción sobre la rapidez de la respuesta puede variar porque en algunas zonas los medios de comunicación tienen menor presencia. “No es que estamos reaccionando de una manera distinta por Las Condes que por otras regiones”, afirmó.

La autoridad sostuvo que la percepción sobre la rapidez de la respuesta puede variar porque en algunas zonas los medios de comunicación tienen menor presencia. “No es que estamos reaccionando de una manera distinta por Las Condes que por otras regiones”, afirmó. Quebrada Honda estaba identificada como punto crítico: Pavez reconoció que el sector donde ocurrió el aluvión figuraba entre los lugares de riesgo previamente detectados por Senapred. Atribuyó el fenómeno a una combinación de precipitaciones intensas, isoterma alta y efectos de un incendio forestal previo sobre el terreno .

Pavez reconoció que el sector donde ocurrió el aluvión figuraba entre los lugares de riesgo previamente detectados por Senapred. Atribuyó el fenómeno a una combinación de . El Ejecutivo reconoce límites en la prevención: El subsecretario sostuvo que, aunque existan sectores monitoreados y previamente identificados, algunos fenómenos pueden superar las capacidades preventivas. Señaló que el evento estaba siendo vigilado, pero que los sistemas no siempre pueden advertir su intensidad. Lee el artículo completo en el siguiente link