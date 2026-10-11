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Mayoría de Kast en el Senado contra las cuerdas: Corte confirma desafuero de Calisto
El senador apelará a la Corte Suprema y solo quedará suspendido si el desafuero queda firme. Si eso ocurre, La Moneda perderá uno de los votos externos con que ha logrado completar mayorías estrechas en la Cámara Alta.
- Corte confirma el desafuero de Calisto: La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud para desaforar al senador independiente Miguel Ángel Calisto, integrante del comité Evópoli e Independientes, en una causa por fraude al Fisco.
- Tribunal estimó que existen antecedentes suficientes: El fallo permitió la formación de causa por el delito reiterado de fraude al Fisco, al considerar que existen antecedentes “serios” y plausibles para superar el estándar requerido en esta etapa. El desafuero no implica una condena ni determina su responsabilidad penal.
- Investigación apunta a asesorías parlamentarias: La causa comenzó en 2021 tras una denuncia que señalaba que Calisto, entonces diputado, habría recibido un préstamo de $35 millones, cuyo pago estaría relacionado con recursos provenientes de una asesoría contratada con fondos públicos.
- Fiscalía cuestiona el trabajo de una asesora: Entre los antecedentes aparecen informes de labores que carecerían de respaldo, boletas y formularios con firmas que pericias calificaron como falsificadas, además de transferencias desde la asesora Carla Graf Toledo hacia Calisto y otros imputados.
- Calisto recurrirá a la Corte Suprema: El senador anunció que apelará y ha calificado la acusación como falsa. Mientras la Suprema pueda revisar el fallo, mantiene su condición de parlamentario y no queda suspendido del cargo.
- La causa involucra a ocho acusados: El Ministerio Público investiga delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, con un perjuicio fiscal que superaría los $100 millones. Calisto ya había sido desaforado por estos mismos antecedentes cuando era diputado, pero su elección como senador obligó a solicitar nuevamente el levantamiento de su inmunidad.
- El caso amenaza la estrecha mayoría del Gobierno: Calisto fue el voto número 26 con que el Ejecutivo logró aprobar en general su megarreforma económica en junio. Si el desafuero queda firme y es suspendido, el bloque de 26 votos con que La Moneda ha construido mayorías quedaría reducido a 25 en un Senado de 50 integrantes, obligando al Gobierno a buscar al menos otro respaldo externo.