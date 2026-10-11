Mayoría de Kast en el Senado contra las cuerdas: Corte confirma desafuero de Calisto

El senador apelará a la Corte Suprema y solo quedará suspendido si el desafuero queda firme. Si eso ocurre, La Moneda perderá uno de los votos externos con que ha logrado completar mayorías estrechas en la Cámara Alta.

Corte confirma el desafuero de Calisto: La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud para desaforar al senador independiente Miguel Ángel Calisto , integrante del comité Evópoli e Independientes, en una causa por fraude al Fisco.

La acogió por unanimidad la solicitud para desaforar al senador independiente , integrante del comité Evópoli e Independientes, en una causa por fraude al Fisco. Tribunal estimó que existen antecedentes suficientes: El fallo permitió la formación de causa por el delito reiterado de fraude al Fisco, al considerar que existen antecedentes “serios” y plausibles para superar el estándar requerido en esta etapa. El desafuero no implica una condena ni determina su responsabilidad penal .

El fallo permitió la formación de causa por el delito reiterado de fraude al Fisco, al considerar que existen antecedentes “serios” y plausibles para superar el estándar requerido en esta etapa. El desafuero . Investigación apunta a asesorías parlamentarias: La causa comenzó en 2021 tras una denuncia que señalaba que Calisto, entonces diputado, habría recibido un préstamo de $35 millones , cuyo pago estaría relacionado con recursos provenientes de una asesoría contratada con fondos públicos.

La causa comenzó en 2021 tras una denuncia que señalaba que Calisto, entonces diputado, habría recibido un préstamo de , cuyo pago estaría relacionado con recursos provenientes de una asesoría contratada con fondos públicos. Fiscalía cuestiona el trabajo de una asesora: Entre los antecedentes aparecen informes de labores que carecerían de respaldo, boletas y formularios con firmas que pericias calificaron como falsificadas, además de transferencias desde la asesora Carla Graf Toledo hacia Calisto y otros imputados.

Entre los antecedentes aparecen informes de labores que carecerían de respaldo, boletas y formularios con firmas que pericias calificaron como falsificadas, además de transferencias desde la asesora hacia Calisto y otros imputados. Calisto recurrirá a la Corte Suprema: El senador anunció que apelará y ha calificado la acusación como falsa. Mientras la Suprema pueda revisar el fallo, mantiene su condición de parlamentario y no queda suspendido del cargo .

El senador anunció que apelará y ha calificado la acusación como falsa. Mientras la Suprema pueda revisar el fallo, . La causa involucra a ocho acusados: El Ministerio Público investiga delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, con un perjuicio fiscal que superaría los $100 millones . Calisto ya había sido desaforado por estos mismos antecedentes cuando era diputado, pero su elección como senador obligó a solicitar nuevamente el levantamiento de su inmunidad.

El Ministerio Público investiga delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, con un . Calisto ya había sido desaforado por estos mismos antecedentes cuando era diputado, pero su elección como senador obligó a solicitar nuevamente el levantamiento de su inmunidad. El caso amenaza la estrecha mayoría del Gobierno: Calisto fue el voto número 26 con que el Ejecutivo logró aprobar en general su megarreforma económica en junio. Si el desafuero queda firme y es suspendido, el bloque de 26 votos con que La Moneda ha construido mayorías quedaría reducido a 25 en un Senado de 50 integrantes, obligando al Gobierno a buscar al menos otro respaldo externo. Lee el artículo completo en el siguiente link