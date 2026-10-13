Alcalde Desbordes reporta techos colapsados en Santiago y daños graves en el Teatro Municipal

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, reportó colapsos de techumbres en edificios antiguos y daños en el Teatro Municipal por la tormenta de este martes.

En declaraciones a Radio Bío Bío, atribuyó los derrumbes a la acumulación de granizos que obstruyó las canaletas. “Hay daños gravísimos en el teatro”, afirmó.

La municipalidad buscaba vehículos para trasladar a adultos mayores de dos hogares con techos caídos. Desbordes también informó inundaciones, congestión y escasa locomoción colectiva.

El alcalde señaló que el comité de emergencia sesionó el lunes y que el granizo no estaba dentro de lo pronosticado.

Coordinación del Gobierno

Por su parte, el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, aseguró desde La Moneda que las instituciones de emergencia están activadas para asistir a personas y viviendas afectadas.

Según consignó La Tercera, sostuvo que “está todo el aparato de emergencia atento y trabajando”.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la Región Metropolitana. Alvarado informó coordinaciones con Transportes sobre Metro y buses durante la hora punta, y anticipó que las decisiones se comunicarán oportunamente.

De acuerdo con los antecedentes que manejaba, las lluvias continuarían hasta las 21:00–22:00, con menor intensidad.