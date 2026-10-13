Tormenta deja a más de 36 mil clientes sin luz: alerta roja en toda la Región Metropolitana

Una intensa tormenta de lluvia, granizos y actividad eléctrica llevó este martes 13 de octubre al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a declarar alerta roja para toda la Región Metropolitana. La emergencia provocó cortes de luz y alteraciones en el funcionamiento de Metro.

A las 17:20 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportaba 36.924 clientes sin suministro eléctrico. Entre las comunas más afectadas figuraban Quilicura, Quinta Normal, Lampa, Providencia, Estación Central y Pudahuel.

La alerta roja permite movilizar los recursos necesarios y disponibles para enfrentar la emergencia y coordinar a los organismos del sistema de respuesta ante desastres. La Dirección Meteorológica de Chile había advertido previamente sobre tormentas eléctricas, granizos y precipitaciones intensas en la zona central.

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Cierres y restricciones en Metro

Metro anunció que “debido a la lluvia, algunos accesos de la red se encuentran cerrados”. La estación Pedro de Valdivia, de la Línea 1, quedó cerrada y sin detención de trenes por acumulación de agua, mientras que Salvador fue habilitada únicamente para la salida de pasajeros.

En la Línea 2, el servicio quedó disponible en dos tramos: entre Hospital El Pino y Franklin, y entre Los Héroes y Vespucio Norte. También se reportó la inundación de la estación Manuel Montt y restricciones en Los Leones, ambas de la Línea 1. Esta última quedó habilitada solo para la salida de pasajeros.

Salvamento en Peñalolén y daños en el Terminal Sur

En Peñalolén, tres compañías de Bomberos de Ñuñoa trabajaban en labores de salvamento en un paso bajo nivel afectado por las inundaciones. De acuerdo con ese reporte, la información preliminar daba cuenta de seis personas atrapadas por la acumulación de agua.

En el Terminal Sur, en Estación Central, se registró el desprendimiento de estructuras y el desplazamiento de objetos livianos debido a las fuertes ráfagas de viento.

La declaración de alerta roja abarca la totalidad de la Región Metropolitana y responde al evento meteorológico de esta tarde. Es distinta de la medida adoptada anteriormente para diez comunas precordilleranas y cordilleranas tras el aluvión del 8 de octubre en San Carlos de Apoquindo.