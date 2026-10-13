Tormenta eléctrica golpea Santiago: granizos, intensas lluvias y anegamientos a días del aluvión

Una intensa tormenta eléctrica afecta durante la tarde de este martes a Santiago, con fuertes precipitaciones, truenos y caída de granizos en distintas comunas de la Región Metropolitana. El fenómeno comenzó a intensificarse pasadas las 15:30 horas, en medio de las condiciones de inestabilidad atmosférica pronosticadas para la zona central.

📡 Actualización 16:20 hrs | #Santiago

Se mantiene muy intensa la nube convectiva en el sector norte, aproximándose al valle céntrico y zona sur de la RM. 🔴 Riesgos inminentes:• Tormenta eléctrica en desarrollo • Precipitaciones fuertes en poco tiempo • Caída de granizo #Lluvias #RM ⛈️ — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) October 13, 2026

Según reportes preliminares, la granizada afectó inicialmente a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, para luego extenderse a sectores de Ñuñoa, La Florida, Macul, Providencia y La Reina. En Santiago Centro también se registraron precipitaciones intensas y fuertes truenos, aunque con granizos de menor intensidad.

Tormenta electrónica y granizo en Santiago Centro. https://t.co/TuBhBCtpPk — José González-Alfaro (@Josgonal) October 13, 2026

La situación genera especial preocupación en Las Condes, a solo cinco días del aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo. Transporte Informa advirtió acumulación de agua en avenida Apoquindo con Camino El Alba, en el acceso al Metro Los Dominicos, donde todavía permanecen restos de barro y sedimentos de la emergencia anterior.

No es nieve, es granizo. Voy en las condes recien y sigue tronando en Santiago. La lluvia no paraaaaa #santiago https://t.co/nSbyCH8WmR — Romy Varas 🇨🇱🌳💜🐱🐰👩‍💻👩‍🔬 (@romyvarasv) October 13, 2026

Asimismo, se reportó acumulación de agua y alta congestión vehicular en avenida Las Condes con Padre Hurtado, por lo que las autoridades recomendaron evitar el tránsito por ese sector.

GRANIZO EN ÑUÑOA ❄️⛈️

De la nada, truenos, relámpagos y hielo cayendo en pleno octubre en Av. Irarrázaval.

#Granizo #Ñuñoa #Santiago #TormentaElectrica #KastEsYeta #Lluvia #Chile https://t.co/ffK1n36z7U — Enrique A.C. 🌍 (@EnriqueKaCe) October 13, 2026

En paralelo, Senapred canceló la Alerta Amarilla regional por evento meteorológico y declaró Alerta Temprana Preventiva, ante el pronóstico de nuevas tormentas eléctricas, posibles granizos y fuertes ráfagas de viento hasta el miércoles 14 de octubre.

Por su parte, Sernageomin advirtió que existe una posibilidad moderada de remociones en masa, incluidos aluviones y derrumbes, en sectores del valle longitudinal y la precordillera metropolitana, lo que mantiene la atención sobre las zonas afectadas por las recientes precipitaciones.