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Tormenta eléctrica golpea Santiago: granizos, intensas lluvias y anegamientos a días del aluvión PAÍS Captura de pantalla

Tormenta eléctrica golpea Santiago: granizos, intensas lluvias y anegamientos a días del aluvión

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El fenómeno se extendió desde el sector oriente hacia distintas comunas de la capital, con fuertes truenos y precipitaciones. Transporte Informa reportó acumulación de agua y congestión en Las Condes, mientras Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Una tormenta eléctrica sorprendió este martes a la Región Metropolitana, con intensas precipitaciones, truenos y caída de granizos en comunas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Ñuñoa. El fenómeno también alcanzó Santiago Centro, donde se registraron fuertes lluvias y actividad eléctrica, aunque con granizos de menor intensidad. Las condiciones meteorológicas generan especial preocupación en Las Condes, a solo cinco días del aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, mientras persiste el aviso meteorológico por posibles tormentas eléctricas hasta el miércoles.
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Una intensa tormenta eléctrica afecta durante la tarde de este martes a Santiago, con fuertes precipitaciones, truenos y caída de granizos en distintas comunas de la Región Metropolitana. El fenómeno comenzó a intensificarse pasadas las 15:30 horas, en medio de las condiciones de inestabilidad atmosférica pronosticadas para la zona central.

Según reportes preliminares, la granizada afectó inicialmente a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, para luego extenderse a sectores de Ñuñoa, La Florida, Macul, Providencia y La Reina. En Santiago Centro también se registraron precipitaciones intensas y fuertes truenos, aunque con granizos de menor intensidad.

La situación genera especial preocupación en Las Condes, a solo cinco días del aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo. Transporte Informa advirtió acumulación de agua en avenida Apoquindo con Camino El Alba, en el acceso al Metro Los Dominicos, donde todavía permanecen restos de barro y sedimentos de la emergencia anterior.

Asimismo, se reportó acumulación de agua y alta congestión vehicular en avenida Las Condes con Padre Hurtado, por lo que las autoridades recomendaron evitar el tránsito por ese sector.

En paralelo, Senapred canceló la Alerta Amarilla regional por evento meteorológico y declaró Alerta Temprana Preventiva, ante el pronóstico de nuevas tormentas eléctricas, posibles granizos y fuertes ráfagas de viento hasta el miércoles 14 de octubre.

Por su parte, Sernageomin advirtió que existe una posibilidad moderada de remociones en masa, incluidos aluviones y derrumbes, en sectores del valle longitudinal y la precordillera metropolitana, lo que mantiene la atención sobre las zonas afectadas por las recientes precipitaciones.

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