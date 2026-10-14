Kast aprueba Alto Mando de la Armada para 2027: seis oficiales pasan a retiro y 11 serán ascendidos

El Presidente de la República, José Antonio Kast, aprobó la composición del Alto Mando de la Armada de Chile para 2027, presentada por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal. La nueva estructura institucional estará encabezada por el comandante en jefe de la institución, almirante Fernando Cabrera Salazar, e incluye modificaciones en cargos de dirección, ascensos y el retiro de seis oficiales.

A través de un comunicado oficial, la Armada informó que el Mandatario dio su aprobación a la nómina que conducirá a la institución durante el próximo año.

La conformación del Alto Mando contempla 35 cargos, entre ellos las principales responsabilidades operativas, administrativas y de conducción estratégica de la Marina.

El almirante Fernando Cabrera Salazar continuará encabezando la estructura institucional como comandante en jefe, mientras que el vicealmirante César Delgado Boffil ejercerá como jefe del Estado Mayor General de la Armada.

En tanto, el vicealmirante Arturo Oxley Lizana estará a cargo de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, y el vicealmirante Juan Pablo Marín Fernández asumirá como subjefe del Estado Mayor Conjunto.

La Comandancia de Operaciones Navales estará bajo la responsabilidad del vicealmirante Daniel Muñoz Miranda.

Entre los cambios anunciados también se encuentra el ascenso de los contraalmirantes Alejandro Torres Horton y Óscar Manzano Sanguinetti al grado de vicealmirante.

Ambos fueron incluidos en la nómina para desempeñar, respectivamente, las funciones de director general de los Servicios de la Armada y director del Personal de la Armada.

La institución informó, además, que seis oficiales generales y superiores pasarán a retiro como parte de la nueva conformación.

Se trata de los vicealmirantes Raúl Zamorano Goñi y Mauricio Arenas Menares, junto con los contraalmirantes Jorge Castillo Fuentes, Juan Cristóbal Méndez Tapia, Daniel Opazo Riquelme y Sigfrido Ramírez Braun.

Respecto de los ascensos, la Armada detalló que seis oficiales alcanzarán el grado de contraalmirante.

La nómina incluye a Fernando Reyes Carrasco, René Valenzuela Azócar, César Aguirre Rivera, Jorge Vidal Berrocal, Óscar García Orellana y Rafael Letelier Widow.

A ellos se suman tres capitanes de navío que serán investidos como comodoros para desempeñarse en el Alto Mando: Jorge Minoletti León, Gerardo Zwanzger Lander y Carlos Cerda Espejo.

La nueva composición también establece las jefaturas de las cinco zonas navales, la Fuerza de Submarinos, la Escuadra, la Aviación Naval y el Cuerpo de Infantería de Marina, además de las direcciones encargadas de inteligencia, sanidad, finanzas, abastecimiento, educación y operaciones marítimas.

De acuerdo con la información oficial, la distribución completa de responsabilidades para 2027 es la siguiente:

Alto Mando Institucional de la Armada de Chile para 2027

Almirante Fernando Cabrera Salazar: comandante en jefe de la Armada. Vicealmirante César Delgado Boffil: jefe del Estado Mayor General de la Armada. Vicealmirante Arturo Oxley Lizana: director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Vicealmirante Juan Pablo Marín Fernández: subjefe del Estado Mayor Conjunto. Vicealmirante Daniel Muñoz Miranda: comandante de Operaciones Navales. Contraalmirante Alejandro Torres Horton: director general de los Servicios de la Armada. Contraalmirante Óscar Manzano Sanguinetti: director del Personal de la Armada. Contraalmirante JT Francisco Figueroa Grover: auditor general de la Armada. Contraalmirante José Miguel Hernández Jacir: director de Astilleros y Maestranzas de la Armada. Contraalmirante IM Marco Villegas Zanón: director de Inteligencia de la Armada. Contraalmirante Raúl Silva Haack: subjefe del Estado Mayor General de la Armada. Contraalmirante José Agustín Pájaro Márquez: comandante en jefe de la Primera Zona Naval. Contraalmirante Edgardo Acevedo Pérez: comandante en jefe de la Segunda Zona Naval. Contraalmirante Federico Saelzer Concha: comandante en jefe de la Fuerza de Submarinos. Contraalmirante Gonzalo Beltrán Garrido: director de Recuperación de Unidades de la Armada. Contraalmirante Alberto Guerrero García: comandante en jefe de la Escuadra. Contraalmirante Jorge Toso Canepa: director de Ingeniería y Sistemas Navales. Contraalmirante SN Christian Werner Soto: director de Sanidad de la Armada. Contraalmirante Juan Soto Herrera: comandante en jefe de la Tercera Zona Naval. Contraalmirante Claudio Muñoz Cabrera: contralor de la Armada. Contraalmirante AB Marcel Fort Santander: director general de Finanzas de la Armada. Contraalmirante LT Daniel González Salinas: director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático. Contraalmirante Julián Maldonado O’Reilly: director de Educación de la Armada. Contraalmirante Fernando Méndez Cañas: comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval. Contraalmirante Luis Felipe Díaz Torres: comandante de la Aviación Naval. Contraalmirante José Miguel Rozas Flores: director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto. Comodoro Fernando Reyes Carrasco: director de Bienestar Social de la Armada. Comodoro René Valenzuela Azócar: secretario general de la Armada. Capitán de Navío IM César Aguirre Rivera: comandante general del Cuerpo de Infantería de Marina. Comodoro AB Jorge Vidal Berrocal: director de Abastecimiento de la Armada. Capitán de Navío Óscar García Orellana: director de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada. Capitán de Navío Rafael Letelier Widow: director de Planificación del Estado Mayor General de la Armada. Capitán de Navío Jorge Minoletti León: comandante en jefe de la Quinta Zona Naval. Capitán de Navío Gerardo Zwanzger Lander: director de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada. Capitán de Navío LT Carlos Cerda Espejo: director de Seguridad y Operaciones Marítimas.

Oficiales que pasarán a retiro

Vicealmirante Raúl Zamorano Goñi. Vicealmirante Mauricio Arenas Menares. Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes. Contraalmirante Juan Cristóbal Méndez Tapia. Contraalmirante IM Daniel Opazo Riquelme. Contraalmirante LT Sigfrido Ramírez Braun.

Oficiales que ascenderán a vicealmirante

Contraalmirante Alejandro Torres Horton. Contraalmirante Óscar Manzano Sanguinetti.

Oficiales que ascenderán a contraalmirante

Comodoro Fernando Reyes Carrasco. Comodoro René Valenzuela Azócar. Capitán de Navío IM César Aguirre Rivera. Comodoro AB Jorge Vidal Berrocal. Capitán de Navío Óscar García Orellana. Capitán de Navío Rafael Letelier Widow.

Oficiales que serán investidos como comodoros