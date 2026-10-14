Ministro de Justicia descartó que el Gobierno haya desistido de ampliación de cárcel Santiago Uno

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, descartó que el Gobierno haya desistido de la ampliación de la cárcel Santiago Uno. El proyecto que busca construir nuevos módulos de máxima seguridad para líderes del crimen organizado fue congelado y postergado debido a la disputa judicial iniciada por la Municipalidad de Santiago.

“No existe un desistimiento. Hoy día no podemos, en razón de la medida precautoria, hacer trámites relacionados con la ampliación de Santiago Uno. Sí, lo que estamos haciendo es la renovación de la licitación de la operación”, señaló el ministro. Además, Rabat indicó la necesidad de un recinto de máxima seguridad por razones de sobrepoblación penal.

La ampliación del recinto fue anunciada por el expresidente Gabriel Boric en 2024. Sin embargo, esto provocó tensiones con la Municipalidad de Santiago por la construcción en el “barrio penitenciario” en el sector de Rondizzoni. Tanto la entones alcaldesa Irací Hassler, como ahora, Mario Desbordes, han liderado la disputa judicial que logró que el 17º Juzgado Civil de Santiago paralizara cualquier trámite respecto a la obra.

“En Santiago Uno está licitada la operación del recinto penitenciario. Esa es una licitación que es un contrato que tiene un plazo fijo determinado. Ese plazo se acerca, y por lo tanto, hay que renovar la licitación de la operación de este centro penitenciario“, explicó el ministro Rabat. A lo que, además, agregó que “otra cosa distinta es la ampliación de Santiago Uno. Y esa ampliación, como existe una medida precautoria vigente, no puede efectuarse ningún trámite en ese sentido. Pero quiero ser sumamente claro que son dos cosas distintas la operación de la ampliación”.

El plan contemplaba una inversión estimada de US$ 285 millones y la construcción de tres módulos de alta seguridad y uno de máxima. Las obras comenzarían en 2029 para el funcionamiento en 2031, plazos que ahora quedan congelados. Sin embargo, el proyecto de ampliación no será incluido en la próxima licitación de Santiago Uno mientras siga vigente la discusión judicial.