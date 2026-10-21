Senado despacha a ley reforma a Carabineros: contempla nuevos bonos y extiende carrera policial

El Senado despachó este miércoles a ley el proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros, establece nuevos incentivos económicos y entrega mayores herramientas para administrar la dotación policial. La iniciativa, incluida en la agenda de seguridad del Gobierno, quedó en condiciones de convertirse en ley tras la aprobación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Entre sus principales medidas figura un incentivo por desempeño de hasta el 10% de la remuneración base, sujeto al cumplimiento de metas institucionales, además de una gratificación especial de riesgo que podrá alcanzar el 100% del sueldo para funcionarios que desempeñen determinadas labores peligrosas. También contempla asignaciones de hasta un 30% para cargos estratégicos y bonos de permanencia.

La reforma extiende la carrera policial hasta los 41 años para el personal de nombramiento supremo y 38 años para el de nombramiento institucional, medida que regirá únicamente para quienes ingresen a Carabineros una vez que entre en vigencia la normativa.

También introduce mejoras en la formación. Los recursos destinados a los alumnos aumentarán de aproximadamente $70 mil a $250 mil durante los primeros semestres, mientras que en la última etapa podrán recibir cerca de $700 mil líquidos bajo la figura de carabinero a prueba, con supervisión directa.

Pese al respaldo mayoritario, dos modificaciones generaron diferencias en el Senado. Una de ellas permite el ingreso a la planta de personas sujetas a salidas alternativas contempladas en el Código Procesal Penal, disposición aprobada por 22 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones.

La segunda, respaldada por 29 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, regula el retiro temporal de oficiales y personal civil de nombramiento supremo, a proposición del general director y por decisión del Presidente de la República.

Durante el debate, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó que el proyecto permitirá mejorar las condiciones laborales de quienes cumplen funciones de mayor riesgo y fortalecer la permanencia del personal. Además, informó que el Ejecutivo prepara una iniciativa similar para la Policía de Investigaciones (PDI).

Según el secretario de Estado, la reforma contempla un incremento de los recursos destinados a remuneraciones, desde $30 mil millones hasta aproximadamente $106 mil millones anuales en régimen.