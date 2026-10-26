El Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) hizo pública la liquidación voluntaria de Metropol, empresa de capitales argentinos que operaba 51 servicios del sistema RED.

La quiebra se presuponía dentro de los entendidos en el transporte público, pero el Ministerio de Transportes tomó constancia de la quiebra de la empresa, dueña de Buses Alfa y Buses Omega, recién el pasado viernes.

Metropol controlaba una flota de 741 buses repartidos en 51 servicios, representando el 10,3 % del total de máquinas que circulan en el Gran Santiago. Dentro de sus principales polos operativos, se encuentran las comunas de Huechuraba y Renca, en el norte de la capital, y San Bernardo y Puente Alto en el sur de la conurbación.

Buses Alta operaba los servicios 105, 120, 410, 722, 105c, 410e, B01, B03, B07, B08, B09, B10, B13, B16, B17, B18, B18e, B20, B24, B25, B26, B28, B29, B30N, B32 y B36. Por su parte, Buses Omega manejaba los trazados 102, 124, 712, 213e, B02, B02N, B04, B19, B33, C18, F02, F03c, F05, F06, F09, F10c, F12, F12c, F15, F18, F20, F25, F25e, F30N y F33.

Mientras se declara la quiebra y los procesos administrativos, el DTPM indicó que la disponibilidad de buses de los 51 servicios no está en duda. Otras empresas, con otros buses e incluso microbuses o “liebres”, están parchando los recorridos asignados por Metropol. “Se han implementado los apoyos necesarios para asegurar que los usuarios de los recorridos asignados a Metropol puedan llegar a sus destinos, debido a una serie de situaciones de incumplimiento”, señalaron.

“Red Metropolitana de Movilidad cuenta con un modelo flexible y resiliente, con unidades de negocio pequeñas, atributos que permiten resguardar la continuidad de la conectividad a los usuarios”, agregaron.

La administración provisional quedará a cargo del experto en materia de transporte, Fernando Saka, que tendrá que preservar la continuidad de operaciones de los 51 recorridos de Metropol.