“Mantener a sus amigos le hace mal a Chile”: Parisi se suma a presión para remover a ministro Rabat

El excandidato presidencial y secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, arremetió este martes contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y emplazó al Presidente José Antonio Kast a removerlo del gabinete. El dirigente cuestionó las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y a ciudadanos extranjeros condenados por delitos violentos, acusando al Mandatario de privilegiar la continuidad de sus colaboradores.

“El presidente Kast tiene que cuidar a los chilenos, a la gente, y no a sus amigos ministros que se equivocaron”, sostuvo Parisi, según consignó Radio Bío Bío.

El economista apuntó a los 56 condenados por delitos sexuales contra menores que recibieron reducciones de pena y a los tres venezolanos beneficiados con decretos durante la actual administración, dos de los cuales recuperaron anticipadamente su libertad.

Estos últimos fueron condenados por robo con intimidación y delitos de armas en un caso de amenazas a mujeres migrantes en La Serena. Según una investigación de Interferencia, los sujetos invocaban al Tren de Aragua para intimidar a sus víctimas, aunque su pertenencia a esa organización no fue acreditada judicialmente.

Parisi cuestionó que los ciudadanos extranjeros beneficiados no fueran expulsados y sostuvo que Rabat cometió errores que justifican su salida.

El dirigente también comparó la decisión de Kast de mantener al ministro con la conducción de su antecesor, Gabriel Boric, a quien reprochó haber protegido a colaboradores cuestionados.

“Mantener a sus amigos, lo mismo que hacía el presidente Boric, le hace mal a Chile y a la democracia”, afirmó.

Además, advirtió que mantener a Rabat podría convertirse en otro costo político para el Ejecutivo, al que calificó como un posible nuevo “pecado capital” de la administración Kast.

El PDG se divide ante una eventual acusación constitucional

Las declaraciones de Parisi llegan mientras el PDG mantiene abierta su postura frente a una eventual acusación constitucional contra Rabat.

Según consignó The Clinic, la bancada había mostrado disposición a respaldar al ministro. La diputada Pamela Jiles incluso se había abierto a defenderlo, valorando su gestión legislativa.

Sin embargo, los nuevos antecedentes sobre los beneficiados complicaron esa posición. Parisi calificó las revelaciones como difíciles de justificar y advirtió que, si Kast no remueve al ministro o este no renuncia, el Gobierno acumulará otro problema político.

El dirigente aclaró, no obstante, que su postura personal no compromete necesariamente los votos de los diputados del PDG.

En paralelo, la diputada Zandra Parisi (PDG) señaló que no descarta apoyar una acusación constitucional, aunque su bancada todavía no adopta una decisión. También propuso consultar a la ciudadanía sobre un eventual restablecimiento de la pena de muerte para condenados por delitos sexuales contra menores, idea que encontró respaldo en el diputado libertario Hans Marowski.

La controversia continuará este miércoles 28 de octubre, cuando la Cámara de Diputados celebre una sesión especial para abordar las rebajas de condena. La oposición evalúa los antecedentes antes de definir si presenta una acusación constitucional.

Por ahora, Kast mantiene a Rabat en el gabinete, mientras la exigencia de su salida suma presión desde un partido cuyos votos podrían resultar relevantes ante una eventual ofensiva parlamentaria.