Ministro Alvarado califica como “error” imagen de subsecretario Pavez en avión de la FACH

El Presidente José Antonio Kast comisionó al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para que asista a un encuentro internacional en la República Dominicana sobre la Coalición Americana contra los Cárteles, impulsada por los Estados Unidos.

En ese contexto, el subsecretario publicó en su cuenta de X una imagen que rápidamente generó polémica. En ella, se le ve hablando por teléfono y mirando por la ventana del avión de la Fuerza Aérea de Chile donde se trasladaba.

Debido a la cinematográfica publicación, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, cuestionó que la fotografía se haya hecho pública.

“No me parece ese tipo de fotografías. Yo entiendo que no está la fotografía, pero acá había que transportar a una autoridad de gobierno a una reunión importante en la cual el país está participando y estaba convocado. Lo que sí es incómodo, molesto y no había sucedido nunca es hacer alarde en la forma que una persona se transporta. Entonces, dicho eso, yo creo que fue un profundo error y la magnitud del error da cuenta que sea una noticia pública”, lamentó.

Al cierre de esta nota, la publicación fue eliminada y el subsecretario no ha emitido declaraciones públicas. Las redes sociales, sin embargo, la rescataron para la posteridad.

El viaje de Pavez tiene como objetivo declarar que Chile se mantendrá como observador mientras analiza si unirse o no a la organización estadounidense.

“Nosotros queremos tener la certeza y la seguridad de que este acuerdo que se está trabajando en la República Dominicana efectivamente profundice ese objetivo de trabajo con las policías, trabajos de inteligencia, de entrenamiento, en fin. Entonces nuestro país tiene normas que hay que respetar tanto a nivel interno como a nivel internacional”, argumentó Alvarado.

“Como nosotros tenemos algunas dudas respecto de la participación de las Fuerzas Armadas, preferimos conocer el contexto definitivo, hacer nuestros planteamientos antes de tomar una decisión”, dijo en ADN.

“Nosotros lo que queremos es tener la certeza y firmar el acuerdo que no signifique acciones como la que usted acaba de señalar. Ya, o sea, si este acuerdo implica desplegar militares estadounidenses en territorio chileno, porque eso está contra nuestra legislación interna, que para que lleguen militares de otros países requieren acuerdos del Congreso y otro tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer en profundidad cuál es el efecto que tiene una firma en este documento”, agregó la autoridad.