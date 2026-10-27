Verano de altas temperaturas: Enel Distribución adelanta inspección de redes y podas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) son algunos de los organismos que ya han advertido un verano complejo: fenómeno de El Niño, episodios de calor extremo y condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales en la zona centro-sur. Ese diagnóstico está impulsando a las empresas eléctricas a diseñar acciones adicionales, además de las ya previstas, para fortalecer la continuidad del suministro y la capacidad de respuesta ante contingencias.

De acuerdo a lo informado por Enel Distribución en un comunicado, en su zona de concesión en la Región Metropolitana, ya activó un plan preventivo con una primera etapa entre septiembre y noviembre: inspección con drones de 510 kilómetros de red, poda y/o tala de cerca de 22.000 árboles en zonas de riesgo, 100 nuevos equipos de telecontrol y obras de reforzamiento de infraestructura. Entre diciembre y febrero de 2027 seguirán el monitoreo, el mantenimiento preventivo y la gestión de la red ante pronósticos de altas temperaturas.

“Nos anticipamos a un verano con temperaturas superiores a la media. Por eso, ya estamos ejecutando medidas que combinan inspección tecnológica, manejo de vegetación y más automatización de la red para detectar riesgos a tiempo, intervenir puntos específicos y recuperar el suministro con mayor rapidez ante una incidencia”, señaló Pablo Palma, responsable técnico de Enel Distribución.

Tecnología para detectar puntos sensibles

Entre septiembre y noviembre se inspeccionarán 510 kilómetros de red con tecnología LiDAR, cámaras termográficas e inspección visual avanzada. LiDAR es un sistema láser que reconstruye la infraestructura en tres dimensiones y permite detectar, con alta precisión, vegetación cercana a las líneas o componentes que necesiten ser reemplazados. Las termografías, en tanto, identifican puntos con temperaturas anormales en equipos que no se aprecian a simple vista. Con esa información, se priorizan intervenciones en las redes.

Telecontrol: operar la red a distancia

El plan contempla 100 nuevos equipos de telecontrol. Se trata de dispositivos que permiten manejar la red de Enel Distribución de forma remota, desde su Centro de Control, sin desplazar de inmediato una cuadrilla a terreno: identificar una incidencia, aislar un sector y acelerar la recuperación del suministro.

Poda de árboles

La vegetación es uno de los principales riesgos para las líneas en temporada seca. La compañía contempla la poda de 22.000 árboles en comunas con zonas de riesgo, con meta al 30 de noviembre, para mantener despejadas las franjas de seguridad (la distancia que debe existir entre ramas e infraestructura eléctrica).

Reforzamiento de la infraestructura

Junto con la inspección y la poda, se ejecutarán obras para que la red resista mejor la temporada: reemplazo de redes de baja tensión en sectores priorizados, renovación de cajas de distribución (los puntos de conexión hacia las viviendas), reemplazo de espaciadores en media tensión para aumentar la separación entre conductores, y aumento de capacidad de transformadores para absorber el mayor uso de electricidad cuando sube el calor.

Coordinación con organismos de emergencia

El plan incluye coordinaciones periódicas con Senapred, Conaf, Bomberos, Carabineros y otros organismos vinculados a la gestión de emergencias. También se realizarán capacitaciones en el Centro de Excelencia Operacional de Enel Distribución sobre prevención de incendios forestales y protocolos de actuación ante contingencias.

Todas estas acciones forman parte de un proceso continuo de modernización y digitalización de la red, orientado a cuidar la continuidad del suministro en hogares, comercios y servicios esenciales durante un verano de mayor exigencia.