Senapred declara alerta en ocho comunas de Coquimbo por tormentas eléctricas y lluvias intensas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para ocho comunas de la Región de Coquimbo ante el pronóstico de tormentas eléctricas y posibles precipitaciones intensas, fenómeno que podría provocar la activación de quebradas en sectores precordilleranos.

La medida afecta a La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca. La decisión fue adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, sobre la base de antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El organismo meteorológico advirtió sobre la probabilidad de tormentas eléctricas durante el miércoles 28 y jueves 29 de octubre, principalmente en sectores de precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Las condiciones meteorológicas podrían incluir granizos, fuertes rachas de viento y precipitaciones intensas en períodos breves, aumentando el riesgo de activación de quebradas.

Reportan activación de quebrada en Río Hurtado

En medio de este escenario, usuarios de redes sociales reportaron la activación de una quebrada en el sector de Morrillos, comuna de Río Hurtado, situación que encendió las alertas por eventuales riesgos para los habitantes de la zona. Hasta ese momento no se habían comunicado órdenes de evacuación, mientras las autoridades mantenían la vigilancia sobre la evolución del fenómeno.

Senapred también informó sobre la vigencia de una Alerta Amarilla, destinada a reforzar la preparación y disponibilidad de recursos frente a una eventual emergencia.

“La declaración de esta alerta mantiene alistados escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”, explicó el organismo.

La medida busca asegurar una respuesta oportuna ante posibles emergencias derivadas de las condiciones meteorológicas que afectan a la región.