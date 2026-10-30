Fallece a los 94 años Isabel Morel Gumucio, viuda del excanciller Orlando Letelier

La familia Letelier Morel confirmó este viernes el fallecimiento, a los 94 años, de Isabel Margarita Morel Gumucio, viuda del excanciller Orlando Letelier y madre del exsenador socialista Juan Pablo Letelier. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de los derechos humanos, el compromiso democrático y el trabajo con organizaciones sociales.

La familia comunicó su muerte mediante una declaración en la que recordó su historia personal y su participación en las gestiones para conseguir la liberación de presos políticos durante la dictadura militar.

Morel Gumucio estudió Pedagogía en Filosofía y Castellano y también asistió a la Escuela de Bellas Artes durante su etapa universitaria. Fue madre de cuatro hijos: Cristián, José, Francisco y Juan Pablo Letelier.

Su compromiso con los derechos humanos

Su vida estuvo profundamente marcada por el golpe de Estado de 1973 y la posterior detención de su esposo, Orlando Letelier, quien había ocupado el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Salvador Allende.

La familia destacó que “enfrentó con fortaleza la detención y prisión política de su esposo” y participó activamente en las gestiones realizadas por familiares de los prisioneros de Isla Dawson para conseguir su liberación.

A lo largo de su trayectoria también desarrolló una importante labor de respaldo a organizaciones de mujeres latinoamericanas, especialmente a dirigentas de trabajadoras del hogar, contribuyendo a fortalecer sus oportunidades de formación y organización.

En su declaración, los familiares la describieron como “una mujer de profundas convicciones democráticas” y destacaron que, pese a enfrentar episodios de profundo dolor, mantuvo su sensibilidad y compromiso con los demás.

La familia informó que sus restos serán velados en el Parque del Recuerdo, en el Velatorio 10, con acceso por Recoleta. El funeral se realizará el domingo 1 de noviembre, a las 14:00 horas.