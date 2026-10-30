Hallan muerto a joven secuestrado en Estación Central: fue asesinado horas después del rapto

Carabineros y el Ministerio Público confirmaron este viernes el hallazgo del cuerpo de Martín Pérez Burgos, joven de 19 años que fue secuestrado el lunes en Estación Central. La investigación estableció preliminarmente que fue asesinado pocas horas después de su captura, pese a que sus secuestradores continuaron exigiendo dinero a la familia para liberarlo.

Según informó BioBioChile, el cadáver fue encontrado en la comuna de Colina, tras una serie de diligencias encabezadas por la Fiscalía ECOH Metropolitana y el OS9 de Carabineros. El operativo permitió detener a cinco ciudadanos venezolanos vinculados con el caso.

El joven había sido visto por última vez cerca de las 21:00 horas del lunes en calle Placilla, en Estación Central. Ante su desaparición, sus familiares presentaron una denuncia por secuestro durante la madrugada del martes.

Los captores exigieron $50 millones a cambio de su liberación y enviaron un video en el que la víctima aparecía amenazada con una pistola apuntándole a la cabeza. Aunque su familia aseguró haber entregado parte del dinero, posteriormente perdió contacto con los secuestradores.

Fue asesinado durante las primeras horas de cautiverio

El general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, explicó que los peritajes permitieron establecer preliminarmente que el homicidio ocurrió poco después del secuestro.

“Conforme a los antecedentes que el laboratorio criminalístico trabajó en el sitio del suceso, los antecedentes preliminares indican que la muerte se ocasionó pocas horas después de materializado el secuestro”, señaló.

Por su parte, el fiscal jefe ECOH Metropolitano subrogante, Pablo Sabaj, confirmó que cuatro de los cinco detenidos participaron directamente en el secuestro y que uno de los arrestados este viernes sería quien dio muerte a la víctima.

“Cuatro de ellas están involucradas directamente en el secuestro. Incluso, una de las personas detenidas el día de hoy es probablemente quien le dio muerte a la víctima del secuestro”, afirmó el persecutor.

Fiscalía busca a otros involucrados

Sabaj también confirmó que entre los detenidos se encuentra la persona encargada de recibir el dinero entregado por la familia como parte del rescate.

“El fallecimiento se produce en las primeras horas de cautiverio, y si bien hubo una recolección de dinero a propósito del pago del rescate, tenemos también detenida a la persona que recolectó ese dinero”, detalló.

La Fiscalía indicó que todavía quedan personas por identificar y detener debido a su participación secundaria en los hechos. Los principales involucrados deberán enfrentar su control de detención ante el Sexto Juzgado de Garantía.

Entre las hipótesis investigativas figura que el secuestro se habría originado en el contexto de una compra de drogas, antecedente que aún no ha sido confirmado por las autoridades.