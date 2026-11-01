Carabineros confirma muerte de cabo primero que sufrió accidente de tránsito en Est. Central

Carabineros confirmó este domingo el fallecimiento del cabo primero Cristopher Matías Balboa Morales, quien permanecía internado en el Hospital de Carabineros tras resultar gravemente lesionado en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 28 de octubre, mientras realizaba servicios policiales en la comuna de Estación Central.

El funcionario tenía diez años de servicio en la institución y se desempeñaba como motorista de la 30° Comisaría “Radiopatrullas e Intervención Policial”. Según informó Carabineros, era casado y padre de dos hijas.

“Durante su trayectoria institucional, destacó por su compromiso y profesionalismo, manteniendo una intachable hoja de vida, en la que registraba diversas felicitaciones por su desempeño y vocación de servicio”, destacaron desde la institución.

A través de un comunicado, el cuerpo de uniformados lamentó su fallecimiento “y reconoce su entrega, vocación de servicio y permanente compromiso con la seguridad de la comunidad”.

“Además”, agregaron desde la policía, “expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros de labores, a quienes acompaña con respeto y solidaridad en este doloroso momento”.