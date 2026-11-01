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Carabineros confirma muerte de cabo primero que sufrió accidente de tránsito en Est. Central PAÍS Créditos imagen: Sebastián Beltrán/Agencia Uno (referencial)

Carabineros confirma muerte de cabo primero que sufrió accidente de tránsito en Est. Central

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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Cristopher Balboa permanecía internado en el Hospital de Carabineros desde el 28 de octubre. Casado y padre de dos hijas, tenía 10 años de servicio en la institución y al momento de su fallecimiento se desempeñaba como motorista de la 30° Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Carabineros confirmó este domingo 1 de noviembre el fallecimiento del cabo primero Cristopher Matías Balboa Morales, quien permanecía internado en el Hospital de Carabineros tras sufrir un grave accidente de tránsito el 28 de octubre, mientras realizaba servicios en Estación Central. El funcionario tenía 10 años de servicio y era motorista de la 30.ª Comisaría “Radiopatrullas e Intervención Policial”. Casado y padre de dos hijas, mantenía una intachable hoja de vida y había recibido diversas felicitaciones por su desempeño y vocación de servicio.
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Carabineros confirmó este domingo el fallecimiento del cabo primero Cristopher Matías Balboa Morales, quien permanecía internado en el Hospital de Carabineros tras resultar gravemente lesionado en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 28 de octubre, mientras realizaba servicios policiales en la comuna de Estación Central.

El funcionario tenía diez años de servicio en la institución y se desempeñaba como motorista de la 30° Comisaría “Radiopatrullas e Intervención Policial”. Según informó Carabineros, era casado y padre de dos hijas.

“Durante su trayectoria institucional, destacó por su compromiso y profesionalismo, manteniendo una intachable hoja de vida, en la que registraba diversas felicitaciones por su desempeño y vocación de servicio”, destacaron desde la institución.

A través de un comunicado, el cuerpo de uniformados lamentó su fallecimiento “y reconoce su entrega, vocación de servicio y permanente compromiso con la seguridad de la comunidad”.

“Además”, agregaron desde la policía, “expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros de labores, a quienes acompaña con respeto y solidaridad en este doloroso momento”.

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