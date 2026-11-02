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Hermosilla apela para salir de prisión y es trasladado a Casablanca para evitar contacto con Guerra PAÍS Foto: AgenciaUNO

Hermosilla apela para salir de prisión y es trasladado a Casablanca para evitar contacto con Guerra

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador
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Gendarmería determinó que no podía garantizar la separación de ambos imputados en Capitán Yáber. La defensa del abogado recurrió a la Corte de Apelaciones para revertir la prisión preventiva, decretada pese a que la Fiscalía no solicitó esa medida.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Tras 509 días fuera de la cárcel, Luis Hermosilla volvió a prisión preventiva por la investigación sobre sus vínculos con el exfiscal Manuel Guerra. La jueza Carla Alfaro acogió la solicitud de los querellantes al considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. El abogado fue enviado a un penal de menor tamaño en la Región de Valparaíso, mientras su hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, busca que la justicia revoque la medida cautelar. La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago deberá revisar el recurso.
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Luis Hermosilla busca revertir su regreso a prisión preventiva. Su defensa presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras Gendarmería resolvió trasladarlo desde el anexo Capitán Yáber hasta la cárcel de Casablanca, en la Región de Valparaíso, para impedir que mantenga contacto con el exfiscal Manuel Guerra.

Según consigna La Tercera, el recurso fue ingresado por su hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, horas después de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara la prisión preventiva del penalista el pasado miércoles 28 de octubre.

La resolución de la jueza Carla Alfaro se produjo tras tres jornadas de formalización por la investigación que encabeza el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, sobre el intercambio de favores e información reservada entre Hermosilla y Guerra.

El tribunal consideró que la libertad del abogado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y acogió la solicitud de los querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado (CDE), pese a que el Ministerio Público no había solicitado prisión preventiva.

La defensa busca dejar sin efecto esa decisión, argumentando que Hermosilla ya estaba sujeto a medidas cautelares menos gravosas en otras investigaciones. El recurso fue asignado a la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que, según la información publicada, aún no había fijado fecha para su revisión.

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Separado de Guerra y fuera de Capitán Yáber

El traslado a Casablanca se concretó el viernes 30 de octubre, luego de que Gendarmería informara al tribunal que no podía garantizar el cumplimiento de la prohibición de comunicación entre Hermosilla y Guerra si ambos permanecían en Capitán Yáber.

La institución penitenciaria consideró las dimensiones y características del recinto, donde el exfiscal permanece en prisión preventiva desde marzo, y optó por enviar al abogado a la Región de Valparaíso.

El penal de Casablanca es un establecimiento de menor tamaño y baja peligrosidad, que ha recibido principalmente a internos vinculados con delitos sexuales. Según cifras de Gendarmería citadas por La Tercera, hasta septiembre albergaba a 26 personas en prisión preventiva y otras 90 cumpliendo condenas.

Con esta resolución, Hermosilla regresó a prisión después de 509 días fuera de la cárcel, período durante el cual cumplió distintas modalidades de arresto domiciliario. Su última salida había ocurrido el 6 de junio de 2025.

Ahora, mientras Guerra continúa recluido en Capitán Yáber, será la Corte de Apelaciones la que deberá decidir si Hermosilla permanece en prisión preventiva o vuelve a cumplir medidas cautelares menos restrictivas.

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