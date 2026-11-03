Delincuente quedó en prisión preventiva tras intentar matar a su abogada en pleno Centro de Justicia
El sujeto, cuya identidad se desconoce hasta el cierre de esta edición, atacó gravemente a su propia defensora penal pública con lo que tenía a mano. Tras reducirlo, se le imputó el delito de homicidio frustrado.
En horas de la mañana de este martes, la Fiscalía Centro Norte confirmó la prisión preventiva para un hombre que intentó asesinar a su propia defensora penal pública en el Centro de Justicia de Santiago.
El sujeto, cuya identidad o razones por las que estaba enfrentando a la justicia se desconocen aún, atacó a la abogada apuñalándola en el cuello con un lápiz y la hirió con la cadena de los grilletes que traía puestos.
La gravedad del ataque motivó la rauda acción de cuatro gendarmes, que intervinieron en el estrado y redujeron al criminal. “La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad y de la víctima”, detallaron en las redes sociales del Ministerio Público.
En virtud de los graves hechos, el tribunal otorgó la prisión preventiva e imputó el delito de homicidio frustrado en contra del sujeto. Esto, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.