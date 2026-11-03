Delincuente quedó en prisión preventiva tras intentar matar a su abogada en pleno Centro de Justicia

En horas de la mañana de este martes, la Fiscalía Centro Norte confirmó la prisión preventiva para un hombre que intentó asesinar a su propia defensora penal pública en el Centro de Justicia de Santiago.

El sujeto, cuya identidad o razones por las que estaba enfrentando a la justicia se desconocen aún, atacó a la abogada apuñalándola en el cuello con un lápiz y la hirió con la cadena de los grilletes que traía puestos.

La gravedad del ataque motivó la rauda acción de cuatro gendarmes, que intervinieron en el estrado y redujeron al criminal. “La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por peligro de la seguridad de la sociedad y de la víctima”, detallaron en las redes sociales del Ministerio Público.

En virtud de los graves hechos, el tribunal otorgó la prisión preventiva e imputó el delito de homicidio frustrado en contra del sujeto. Esto, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.