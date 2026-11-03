Expresidente del Banco Central José de Gregorio advierte que Chile “está en una recesión”

El expresidente del Banco Central, José de Gregorio, advirtió que, de acuerdo a las recientes cifras económicas, Chile “está en una recesión”.

“Chile está en una recesión. Esta es la primera recesión, de la que uno tiene recuerdo, en la cual no es causada por fenómenos internacionales”, aseguró el exministro del gobierno de Ricardo Lagos en diálogo con Radio Infinita. Esto, considerando los negativos números de la economía nacional en 2026 y que el Índice Mensual de Actividad Económica, Imacec, se recuperó apenas en un 0,2%.

De Gregorio expuso que “si uno mira las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de economías emergentes y avanzadas, en octubre del año pasado sin guerra, en octubre de este año con guerra, el mundo en general crece a la misma tasa. El grueso de las economías crecen a la misma tasa”.

Totalmente contraria a este crecimiento es lo que ocurre, particularmente, en Chile y Argentina. Los dos países del Cono Sur “están entre las 12 economías que más se reduce su proyección de crecimiento. Chile está entre las 10 economías que crecen menos. Entonces, hay obviamente una recesión”, argumentó.

Según el exjefe de las carteras de Economía, Minería y Energía, “la economía chilena ha tenido un desempeño muy pobre, muy decepcionante, bastante menor de lo que el Banco Central, el Fondo Monetario, los analistas y todos esperábamos hace un año atrás”.

Las razones son variadas. Sin embargo, De Gregorio apunta a que ” Chile fue de los países que, cuando parte la guerra de Irán, tuvo mayor caída de la confianza de los consumidores, que arrastró a la confianza de las empresas”.

“Parte de eso tiene que ver, tal vez, con la dinámica política que traíamos, donde se anunciaba que todo estaba mal, que todo era un desastre, la economía estaba al borde y que no podíamos hacer nada para amortiguar el alza del precio del petróleo, así que teníamos que subirlo, porque el país era mucho más vulnerable”, indicó.