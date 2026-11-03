Telefonazo de larga distancia: Kast llamó desde Europa a diputado Teao por continuidad de Rabat

Ni un telefonazo desde Europa consiguió que Hotuiti Teao (ind.-UDI) bajara el tono de sus críticas al ministro de Justicia, Fernando Rabat. El diputado confirmó este martes que recibió una llamada del Presidente José Antonio Kast, quien intenta ordenar a sus aliados ante la acusación constitucional que prepara la oposición. Pero la conversación no cambió su posición.

“Dialogar no es tranzar principios”, respondió Teao mediante un comunicado, luego de conversar con el Mandatario, quien se encuentra de gira por Europa.

El parlamentario, que anteriormente se había mostrado dispuesto a respaldar una acusación constitucional contra Rabat, valoró la llamada presidencial, pero dejó claro que mantiene sus reparos al manejo de las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores.

“Fui muy claro en transmitirle que no se agotaron todas las instancias jurídicas disponibles para impedir las rebajas de condena”, sostuvo, apuntando a fallos anteriores de la Corte Suprema que, según afirmó, rechazaron beneficios similares.

Teao insistió en que “existen responsabilidades políticas que deben asumirse” y que escuchar al Presidente no significa renunciar a su labor fiscalizadora.

“El diálogo no significa, bajo ninguna circunstancia, cambiar mi posición”, enfatizó.

El diputado también reveló que acordó mantener una nueva conversación con Kast, a quien reiterará sus cuestionamientos y la exigencia de medidas concretas para las víctimas.

El llamado se produce mientras La Moneda intenta conseguir los votos necesarios para frenar la acusación constitucional contra Rabat, en medio de diferencias entre Republicanos y Chile Vamos por la continuidad del ministro.