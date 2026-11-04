Matthei celebra derrota republicana en los Estados Unidos y espera beneficios en Chile

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, valoró los resultados de las elecciones parlamentarias y locales de los Estados Unidos.

La exministra y hoy voz crítica a la administración de José Antonio Kast deseó que este nuevo escenario, donde el opositor Partido Demócrata obtuvo un masivo triunfo frente al oficialista Partido Republicano, abra mejores oportunidades para el país en términos económicos.

Matthei valoró que “los resultados de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos son una buena noticia para Chile”, dijo por su cuenta de la red social X.

“Esperamos que se restablezca el pleno respeto al Tratado de Libre Comercio y que esto se traduzca en beneficios concretos para los chilenos, especialmente en una baja del precio de los combustibles”, comentó la exalcaldesa de Providencia.

Santiago está en procesos de negociación con Washington por la sobretasa arancelaria de 12.5 % que Donald Trump impuso unilateralmente. Sus efectos se han visto en los precios de exportación de materias primas, como salmón, frutas, vino y productos de la silvicultura.

La victoria del Partido Demócrata desequilibró el escenario político para el gobierno del nacionalista conservador Donald Trump. Ahora, la oposición tendrá mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado estadounidense, por lo que Trump deberá gobernador dos años con el congreso en contra.