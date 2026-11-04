Reunión de emergencia en la UDI aumenta presión por futuro de Rabat

La crisis por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores sumó un nuevo capítulo este miércoles. La UDI convocó a una reunión de emergencia para analizar un eventual cambio de gabinete, en medio de los cuestionamientos a la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Según informó Radio BíoBío, en el encuentro participan integrantes de la directiva nacional y regional del gremialismo, además de su comisión política, para evaluar el escenario que enfrenta el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La cita se produce luego de que El Mostrador revelara que, según fuentes oficialistas, Kast prepara una reestructuración ministerial que incluiría la salida de Rabat y modificaciones en el Segundo Piso de La Moneda. El ajuste, inicialmente previsto para enero, podría adelantarse ante el desgaste político del Ejecutivo.

La presión gremialista tampoco es nueva. El lunes, durante un encuentro de diputados de la UDI en Concón con el biministro Claudio Alvarado y el subsecretario vocero Gonzalo Arenas, algunos parlamentarios plantearon la necesidad de remover a Rabat, mientras otros evitaron comprometer su rechazo a la acusación constitucional que prepara la oposición.

Pese a esas señales, Arenas negó este miércoles que el Ejecutivo esté evaluando cambios ministeriales.

“Nadie en el Gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete. Eso solamente corresponde al Presidente”, aseguró.

Kast, quien sigue de gira por Europa, convocó a su comité político para este viernes, tras su regreso al país.

Por ahora no existe un anuncio oficial de cambios, pero la reunión de emergencia de la UDI añade presión a una discusión que ya se instaló en el oficialismo.