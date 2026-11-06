Varios heridos dejó choque entre bus que trasladaba estudiantes y camión en Frutillar

Un choque entre un minibús con estudiantes y un camión dejó varios heridos en la ruta V-551-U, que une la comuna de Frutillar con el sector rural de Quilanto y la comuna de Puerto Octay, en la región de Los Lagos.

El vehículo de pasajeros trasladaba escolares de enseñanza media del liceo Benjamín Muñoz Gamero de Puerto Octay, hacia donde se dirigía. Sin embargo, a la salida de Frutillar Alto, chocó por alcance a un camión tolva.

La mayoría de los heridos corresponde a los escolares del minibús, que llevaba al menos 20 pasajeros. Pese a la gravedad del accidente y los daños que dejó en el bus, el alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, confirmó que “no hay fallecidos”.

“No hay fallecidos. Están todos los pacientes ya prácticamente en un 90 o 95% trasladados al hospital de Frutillar. El conductor también está siendo atendido y entendemos, según lo que nos indica acá personal de salud, que no habría ninguno en estado grave o crítico por ahora”, dijo.

Del estado de los heridos, constató que “en su mayoría tienen lesiones leves, algunos sin lesiones. Entendemos que son tres o cuatro personas que están con lesiones de carácter un poquito más complejas”, pero a falta de confirmación del centro de salud.

“Fue un accidente bastante fuerte pero dentro de todo lo malo, golpeó el lado derecho del minibús donde no iba ningún pasajero de copiloto, así que eso también fue bastante afortunado”, inquirió el alcalde.

Según el último reporte de TransporteInforma de la región de Los Lagos, el tránsito “se mantiene regulado”. Asimismo, llaman a que los conductores tengan precaución y usen vías alternativas, como la Ruta 5 Sur en los enlaces Casma y Cuatro Vientos en la comuna de Purranque para viajar desde y hacia Puerto Octay.