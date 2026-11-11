Paro de camioneros se extiende a buses y taxis: Gobierno no logra acuerdo y crece presión en rutas

El paro de camioneros entra en una nueva jornada sin acuerdos con el Gobierno de José Antonio Kast y con más actores sumándose a las protestas. Buses interurbanos, taxistas y agrupaciones como No+TAG participan de las movilizaciones por el alza de los combustibles, mientras las interrupciones parciales de carreteras siguen provocando congestión en Santiago y distintas regiones del país.

La situación se mantiene pese a las negociaciones del martes, cuando representantes de los transportistas llegaron hasta el Ministerio de Transportes para reunirse con autoridades del Ejecutivo. El encuentro terminó sin avances concretos y los dirigentes anunciaron que continuarían movilizados. “Decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue en todo el país”, afirmó Andrés Alarcón, vocero de No+TAG, tras la reunión.

El dirigente aseguró que no hubo acuerdos sobre las principales demandas, entre ellas la reducción del precio de los combustibles y la eliminación del impuesto específico. “No hay un punto de acuerdo con respecto al Gobierno que pueda plantear una arista para poder buscar soluciones para todas las personas”, sostuvo.

Además, advirtió que, si no existen respuestas durante los próximos días, las protestas podrían intensificarse. “Estas paralizaciones han sido pacíficas hasta el momento, pero no descartamos que se vuelvan más radicales en el sentido que si tenemos que bloquear cada ciertos minutos para hacer más presión, lo vamos a hacer”, señaló.

La advertencia llega mientras los efectos de la movilización se sienten especialmente en las principales vías de acceso a Santiago. En la Ruta 5 Sur, a la altura del paradero Colón, en San Bernardo, una treintena de buses interurbanos permanece detenida, ocupando parte de la calzada y generando importantes atochamientos.

Juan González, dirigente de los transportistas, aseguró que la cantidad de vehículos movilizados aumentó respecto del martes. “Esto ha sido una bola de nieve. Ayer eramos muy pocos”, expresó a Radio Bío Bío, anticipando que podrían sumarse más participantes durante la jornada.

Más al sur, también se registran vehículos estacionados en sectores como Lo Herrera, Los Naranjos y Paine, reduciendo la capacidad de circulación.

En la Ruta 68, a la altura de Ciudad de Los Valles, en Pudahuel, camioneros continúan ocupando la berma y una pista en dirección a Valparaíso.

Allí también se incorporaron taxistas que reclaman por el impacto de los combustibles sobre sus ingresos. “Nos plegamos porque está muy complicado el tema del trabajo, los combustibles, los costos no dan”, explicó Narciso Molina, presidente de Taxi Oficial Aeropuerto. El dirigente pidió al Ejecutivo impulsar una iniciativa legal para eliminar el impuesto específico a los combustibles.

En el mismo sector, Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Servicios de Transportes Unidos de Chile, reiteró que los movilizados están disponibles para conversar, pero exigió una respuesta más rápida del Gobierno. “Ayer nosotros le dijimos claramente al delegado presidencial que la disposición al diálogo está. Ahora depende de ellos”, afirmó.

Según explicó, las autoridades propusieron una nueva reunión para el jueves, pero los dirigentes consideran que esperar hasta entonces es demasiado. “Tiene que ser hoy día a más tardar. Hoy día está creciendo esto y es importante que la autoridad entienda que esto va a crecer tanto que el día de mañana puede transformarse en una bola de nieve”, advirtió.

Las protestas también continúan en regiones

En el Biobío, alrededor de 700 camiones participan en movilizaciones concentradas principalmente en Cabrero y Concepción, con interrupciones parciales de la Ruta 146 y restricciones para el transporte de carga.

También se reportan manifestaciones en Talcahuano, Coronel y Contulmo, además de alteraciones en los accesos a sectores portuarios.

En Valparaíso, camioneros independientes mantienen protestas en la Ruta 68, tanto en el enlace La Pólvora como en Casablanca. A ellos se sumaron camioneros y colectiveros en San Antonio, quienes comenzaron a movilizarse en la Ruta 78, a la altura del cruce Malvilla.

En Coquimbo y Antofagasta también se registran interrupciones parciales de carreteras y accesos portuarios.

Los efectos de la paralización alcanzaron, además, al transporte de pasajeros de larga distancia. En Puerto Montt, las empresas Tepual y Pullman Bus suspendieron salidas hacia Santiago durante el martes, mientras otros servicios registraron retrasos de entre tres y cuatro horas.

Se reúnen las principales organizaciones

En paralelo a las protestas, las principales organizaciones nacionales del transporte de carga sostienen este miércoles una reunión que podría influir en el desarrollo del conflicto.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), encabezada por Juan Araya; la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), presidida por Sergio Pérez; y la Federación de Transportistas de Carga convocaron a una asamblea en San Pedro de la Paz, programada para las 9:30 horas.

A diferencia de las organizaciones que iniciaron el paro, estas confederaciones se han mantenido fuera de las movilizaciones y han privilegiado las conversaciones con el Ejecutivo.

Pérez, sin embargo, reconoció que el Gobierno ha demorado en entregar soluciones al sector. “Ha llegado tarde con las soluciones… Si se hubiese arreglado con normativas legales, no estaríamos en este problema”, afirmó en CNN.

El dirigente también cuestionó los bloqueos de carreteras y advirtió sobre las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes interrumpen el tránsito.

La reunión gremial abordará, entre otros asuntos, un mecanismo para trasladar los mayores costos del diésel a los generadores de carga, conocido como fuel surcharge, además de propuestas gubernamentales para enfrentar el encarecimiento del combustible.

Mientras tanto, La Moneda mantiene abiertas las negociaciones con los transportistas movilizados. El Gobierno anunció que continuará las conversaciones y se espera que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reciba a representantes de las organizaciones que impulsan el paro, entre ellas Fuerza del Norte y la Confederación de Dueños de Camiones de la Zona Centro Sur.

Sin embargo, el Ejecutivo también ha advertido que podría recurrir a sus facultades legales para restablecer la circulación en caso de que persistan las interrupciones.