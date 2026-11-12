Cuáles son los puntos críticos afectados por el paro de camioneros en Santiago y el resto del país

El paro de transportistas cumple este jueves su tercer día consecutivo con cortes parciales de carreteras, congestión y dificultades de desplazamiento en distintas regiones del país. Las movilizaciones continúan pese al anuncio del Gobierno de revertir la última alza de los combustibles y congelar sus precios hasta febrero de 2027.

Los gremios han calificado las medidas del Ejecutivo como “insuficientes” y mantienen las protestas, a las que se han incorporado nuevas organizaciones. La paralización se ha extendido a distintos sectores del transporte, incluidos colectiveros y taxistas.

Entre las nuevas adhesiones figuran la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), que anunció movilizaciones en las rutas 68 y 78, en dirección al puerto de San Antonio, y la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) de Puerto Montt.

Los principales puntos de congestión

En la Región Metropolitana, uno de los sectores más afectados es la Ruta 68, a la altura del kilómetro 12,5, en Ciudad de Los Valles, comuna de Pudahuel. De acuerdo con Transporte Informa, solo permanece habilitada una pista en cada sentido debido a la presencia de camiones detenidos.

En la Ruta 5 Norte, a la altura del sector CCU, próximo al nudo Quilicura, también se registra un corte parcial en dirección sur, con una sola pista disponible y alta congestión desde Cañaveral.

La Ruta 78 presenta restricciones en el kilómetro 38, en Talagante, donde los transportistas mantienen ocupadas las pistas lenta y central. En San Bernardo, a la altura de la pasarela Colón, una vía permanece cortada y otras dos habilitadas, permitiendo un tránsito relativamente normal.

En Puente Alto también se registran manifestaciones de colectiveros de la ruta Tocornal, quienes se sumaron a la paralización.

Cortes en el norte y congestión kilométrica en Biobío

En el norte del país, la Concesionaria Valles del Desierto informó de un corte parcial en la Ruta 5 Norte, en el tramo Vallenar-Caldera. Ambas pistas permanecen habilitadas exclusivamente para vehículos menores.

Más al sur, en la Ruta 5 a la altura de Los Ángeles, Región del Biobío, las manifestaciones han provocado congestión kilométrica, dificultando el traslado de personas hacia sus lugares de trabajo.

Los efectos también alcanzan al comercio local. Algunos establecimientos gastronómicos han reportado una disminución de sus reservas debido a los problemas de desplazamiento.

La continuidad de las movilizaciones ocurre después de que el Gobierno anunciara un proyecto de ley para revertir el incremento de los combustibles registrado este jueves y congelar sus valores hasta febrero de 2027. Sin embargo, las organizaciones movilizadas mantienen su rechazo a las medidas y no han depuesto el paro.