Gobernador Orrego se reunió con delegación de la CEPAL en conversatorio sobre urbanismo

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se reunió en el Palacio Regional con una delegación del Curso Regional de Economía Urbana 2026 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.

La instancia tuvo como objetivo compartir experiencias y conocimientos sobre la planificación y financiamiento de las ciudades con mejores servicios, incluyendo transporte, servicios y espacios públicos.

El curso reúne a 34 participantes de 13 países, incluyendo autoridades y representantes del sector privado, los que conocerán la Región Metropolitana y contrastar los desafíos locales con otros territorios de América Latina.

“No hay otra manera de hacer ciudad que trabajando en conjunto. La gobernanza es mucho más que el gobierno: es articular a municipios, universidades, fundaciones, empresas y organizaciones para generar valor público compartido. Creemos que las alianzas son fundamentales para construir una visión común para Santiago”, dijo el gobernador Orrego.

“Para enfrentar la desigualdad, la crisis climática y la fragmentación de Santiago, estamos convirtiendo al gobierno regional de simple financiador en motor del desarrollo metropolitano, con políticas y proyectos compartidos orientados a una ciudad más equitativa, sostenible y centrada en las personas”, agregó la máxima autoridad regional.

La convocatoria gubernamental se enfoca en la coordinación comunal con el Estado en base a cuatro aristas: el acceso al suelo y la vivienda, la integración de los barrios, la movilidad, y la preparación de las ciudades frente al calor extremo, los incendios y otros riesgos asociados al cambio climático.

La oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, Fiona Little John-Carrillo, destacó la experiencia. “Escuchar al gobernador y conocer los desafíos reales de Santiago permite conectar la formación con lo que ocurre en las ciudades. Experiencias como la recuperación de la Alameda y el Mercado París Londres nutren a quienes participan en este curso y les ayudan a identificar soluciones que pueden adaptar y replicar en sus propios territorios. Ese intercambio es fundamental para fortalecer las capacidades de quienes toman decisiones sobre el desarrollo de nuestras ciudades”, expuso.

Para el Gobierno de Santiago, el encuentro sirve para identificar oportunidades a futuro. Por su parte, el Curso Regional de Economía Urbana se desarrolla en Santiago entre el 9 y el 13 de noviembre. Su programa aborda la relación entre el crecimiento de las ciudades y el desarrollo, enfatizando en los mercados de suelo y las herramientas de financiamiento urbano para las ciudades de Latinoamérica.