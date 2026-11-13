Al Pan Pan: Javier Couso y Rodrigo Durán sobre AC contra Rabat y crisis en Nvidia por espionaje

Después de 15 días de anuncios, reuniones y ajustes jurídicos, la oposición ingresó durante la noche de ayer la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las cuestionadas rebajas de condena a responsables de delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad. La presentación se concretó en el Congreso, en paralelo a la discusión del Presupuesto 2027, y cuenta con las firmas de diez diputados del Frente Amplio, PS, PC, PPD, DC y Partido Liberal.

El libelo se funda en la causal de infracción de la Constitución o las leyes, establecida en el artículo 52 de la Carta Fundamental, y contiene tres capítulos que buscan establecer la responsabilidad constitucional del secretario de Estado.

Tras ingresar el documento, el jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, destacó la coordinación opositora y aseguró que existe una “convicción política y jurídica” para llevar adelante la acusación. “El ministro Rabat no puede continuar en el cargo”, sumó en paralelo Juan Santana (PS), aumentando la presión contra el titular de Justicia.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el horizonte político que enfrentará La Moneda en el Congreso con el constitucionalista y director del doctorado en Derecho Constitucional de la UDP, Javier Couso.

Además, y a propósito de la salida de Jensen Huang de la dirección ejecutiva de Nvidia ―en medio de una controversia por relaciones extramatrimoniales y sospechas de espionaje vinculadas a China―, conversamos con el gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia), Rodrigo Durán.