Arrau critica a camioneros y advierte que Carabineros despejará las rutas tomadas

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, envió un ultimátum a los camioneros y automovilistas que mantienen bloqueos carreteros parciales a lo largo del país, luego del acuerdo alcanzado ayer con los gremios.

Arrau afirmó que “el Gobierno dialogó y llegó a acuerdos, pero el derecho a manifestarse no puede implicar trastornos para el resto de la población o impedir el libre tránsito. Es por eso que Carabineros está actuando, para hacer cumplir la ley de tránsito e impedir desórdenes afectando al resto de la población”.

“La ley se cumple, eso es lo que estamos haciendo para dar tranquilidad al resto de la población”, dijo la autoridad.

En paralelo a este anuncio desde Seguridad, los camioneros de la región de La Araucanía depusieron sus movilizaciones y abandonarán las rutas donde estaban protestando.

En la Ruta 68 la situación es diametralmente distinta. Carabineros no ha logrado llegar a acuerdo con los protestantes para desocupar totalmente la carretera, pero se han mantenido utilizando la berma de la ruta, sin bloquear las pistas de circulación en el sector de Ciudad de los Valles, en Pudahuel. Si ocupan parte de la vía, carabineros de Control de Orden Público actuarán para despejar la ruta.