Rechazan eliminar Ministerio de Cultura: “No necesitamos enfrentar trabajadores contra trabajadores”

En medio de las movilizaciones por el alza de los combustibles, el vicepresidente de la Asociación de Carga de la provincia de Palena, Jaime Asmussen propuso eliminarlo bajo el argumento de que “nadie come cultura en Chile”. Unión Nacional de Artistas (UNA) criticó los dichos.

Camionero propone eliminar el Ministerio de las Culturas: Jaime Asmussen , vicepresidente de la Asociación de Carga de la provincia de Palena, planteó suprimir la cartera en medio de las movilizaciones por el alza de los combustibles.

, vicepresidente de la Asociación de Carga de la provincia de Palena, planteó suprimir la cartera en medio de las movilizaciones por el alza de los combustibles. “Nadie come cultura en Chile”: Asmussen afirmó en Radio Biobío: “Eliminen el Ministerio de la Cultura. Nadie come cultura en Chile y se llevan 500 millones de dólares anuales” , señalando que esos recursos podrían utilizarse para responder a las demandas de los transportistas.

Asmussen afirmó en Radio Biobío: , señalando que esos recursos podrían utilizarse para responder a las demandas de los transportistas. Paro cumplía tres días: Al momento de publicarse la nota, la movilización mantenía cortes parciales de carreteras, congestión y dificultades de desplazamiento en distintas regiones. Los gremios consideraban insuficientes las medidas adoptadas por el Ejecutivo y nuevas organizaciones se habían incorporado a las protestas.

Al momento de publicarse la nota, la movilización mantenía cortes parciales de carreteras, congestión y dificultades de desplazamiento en distintas regiones. Los gremios consideraban insuficientes las medidas adoptadas por el Ejecutivo y nuevas organizaciones se habían incorporado a las protestas. Unión Nacional de Artistas rechazó la propuesta: La UNA sostuvo que los dichos constituyen una ofensa para las miles de personas que trabajan y desarrollan su vida en el ámbito artístico y cultural.

La sostuvo que los dichos constituyen una ofensa para las miles de personas que trabajan y desarrollan su vida en el ámbito artístico y cultural. Defienden el papel de la cultura: La organización calificó las palabras de Asmussen como una expresión de “profundo desconocimiento y desprecio” y rechazó que la cultura sea presentada como un gasto inútil, un lujo o una actividad prescindible frente a dificultades económicas.

La organización calificó las palabras de Asmussen como una expresión de “profundo desconocimiento y desprecio” y rechazó que la cultura sea presentada como un gasto inútil, un lujo o una actividad prescindible frente a dificultades económicas. “La cultura es parte de la respuesta”: La UNA argumentó que la actividad cultural no es algo que deba abordarse únicamente después de resolver otros problemas del país, sino que forma parte de las respuestas a esos desafíos.

La UNA argumentó que la actividad cultural no es algo que deba abordarse únicamente después de resolver otros problemas del país, sino que forma parte de las respuestas a esos desafíos. Rechazan enfrentar a sectores laborales: El gremio artístico sostuvo que los problemas que afectan al transporte no deben resolverse sacrificando derechos, empleos y desarrollo de otra actividad productiva: “No necesitamos enfrentar a trabajadores contra trabajadores” .

El gremio artístico sostuvo que los problemas que afectan al transporte no deben resolverse sacrificando derechos, empleos y desarrollo de otra actividad productiva: . Piden políticas públicas responsables: La declaración concluye señalando que se necesitan medidas capaces de comprender simultáneamente los distintos desafíos que enfrenta el país. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter Cultívate de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para contarte lo más interesante del mundo de la cultura, ciencia y tecnología.