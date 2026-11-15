Muere a los 83 años Carlos Grollmus, víctima del ataque incendiario al histórico molino de Contulmo

A los 83 años falleció Carlos Grollmus Thiele, una de las víctimas del ataque armado e incendiario que destruyó el histórico Molino Grollmus, ocurrido el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, Región del Biobío.

Su fallecimiento fue comunicado por familiares a través de redes sociales, donde también dieron a conocer los detalles de sus exequias.

De acuerdo con la información entregada por su círculo cercano, los funerales se realizarán este domingo 15 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en la Parroquia del Buen Pastor. Posteriormente, a las 16:00 horas, tendrá lugar la ceremonia de cremación en el Parque San Pedro.

Grollmus fue una de las personas que resultaron gravemente heridas durante el atentado contra el molino, un inmueble histórico de la provincia de Arauco que fue destruido por el fuego.

Según informó El Mostrador en agosto de 2022, el ataque fue perpetrado por un grupo de sujetos armados que ingresó al recinto, efectuó disparos y posteriormente provocó el incendio de las instalaciones.

El atentado dejó tres personas heridas por impactos de armas de fuego. Entre ellas se encontraba Carlos Grollmus, quien fue trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Posteriormente, una investigación de El Mostrador detalló que Grollmus recibió un disparo de escopeta a quemarropa en una rodilla, lesión que obligó a amputarle una pierna.

La misma publicación reconstruyó el ataque, señalando que una veintena de sujetos armados irrumpió en el lugar, bloqueó los accesos y disparó contra la casona donde se encontraban otros integrantes de la familia.

El atentado fue reivindicado por la organización Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y dio origen a una extensa investigación penal que culminó este año con condenas contra 18 de los 19 acusados que enfrentaron el juicio.

El 1 de septiembre de 2026, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dio a conocer el veredicto condenatorio por delitos de incendio, porte de armas, robo con violencia y homicidio calificado frustrado.

Como informó El Mostrador, entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encontraba un registro de dron que permitió reconstruir la dinámica del atentado y corroborar declaraciones de testigos protegidos.

Durante el proceso, el Ministerio Público sostuvo que los integrantes de la RML habían planificado el ataque con meses de anticipación. La defensa, en tanto, cuestionó el uso de testimonios con identidad reservada.

El tribunal condenó a 18 acusados y absolvió a Camilo Astete Catrileo. También descartó el delito de asociación ilícita.

Posteriormente, el 21 de septiembre, se dieron a conocer las penas impuestas a los responsables.

De acuerdo con la información publicada por El Mostrador, cinco de los condenados recibieron penas superiores a 81 años de presidio cada uno, entre ellos Federico Astete Catrileo, identificado como uno de los líderes de la RML.

La suma de las sanciones impuestas a los 18 condenados alcanzó los 1.055 años, considerando también las medidas dictadas contra tres personas que eran adolescentes al momento de los hechos.

Tras conocerse el veredicto, el fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, calificó el atentado como un crimen de odio y sostuvo que las víctimas fueron atacadas por su origen.

“Este es un crimen de odio, se atacó a personas por su origen”, afirmó el persecutor, según consignó el newsletter Aquí Biobío de El Mostrador.

El fallecimiento de Carlos Grollmus se produce poco más de cuatro años después del atentado que destruyó el histórico molino y a menos de dos meses de que la justicia dictara las condenas contra los responsables.