La Cámara de Diputados aprobó este lunes, por 125 votos a favor y tres en contra, el proyecto del Gobierno que busca contener las alzas de los combustibles hasta el 7 de abril de 2027. La iniciativa, que también contempla beneficios para el transporte de carga y pasajeros, superó su primer trámite constitucional y fue despachada al Senado.

Los únicos votos en contra correspondieron a los diputados Carlos Cuadrado (PPD), Héctor Ulloa (independiente-PPD) y José Carlos Meza (Partido Republicano).

La propuesta establece que las gasolinas no podrán superar el precio vigente al 5 de noviembre de 2026. Para el petróleo diésel, en tanto, fija un techo equivalente al valor de esa fecha, pero con una rebaja adicional de $100 por litro.

Beneficios tributarios para transportistas

El proyecto también modifica el mecanismo de recuperación del impuesto específico a los combustibles para las empresas de transporte de carga. La medida permitirá acumular los montos negativos que deben restituir e imputarlos contra créditos tributarios generados posteriormente, con el objetivo de aliviar sus flujos de caja.

Además, establece un aumento transitorio de los porcentajes de recuperación del impuesto específico al diésel durante 2027, mediante una escala diferenciada según los ingresos anuales de las empresas:

– 90 % para aquellas con ingresos de hasta 6.000 UF.

– 65 % para las que registren ingresos superiores a 6.000 y hasta 20.000 UF.

– 50 % para las empresas que superen las 20.000 UF.

La discusión particular reflejó diferencias respecto de estas disposiciones. El artículo tercero, exceptuando su numeral tres, fue aprobado por 94 votos a favor, 36 en contra y tres abstenciones. El numeral referido al beneficio para las empresas de mayores ingresos obtuvo 87 votos favorables, 44 en contra y siete abstenciones.

Medidas para el transporte de pasajeros

La iniciativa incorpora beneficios adicionales para las empresas de transporte público rural, interurbano e internacional de pasajeros.

Entre ellos destaca el aumento del reintegro de peajes desde el actual 35 % hasta el 70 %, junto con la creación de un crédito tributario para estas compañías durante 2027.

Con su aprobación en la Cámara, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde deberá ser discutido antes de convertirse en ley.