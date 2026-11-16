Prisión preventiva para padre de subsecretario Pavez tras chocar ebrio en Lampa

El Juzgado de Garantía de Colina decretó la prisión preventiva para Máximo Pavez Cerda, padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez Cantillano.

El hombre de 68 años fue detenido durante la madrugada del viernes 13 de noviembre tras participar de un accidente de tránsito en la comuna de Lampa. A bordo de la carreta que chocó, iban dos adultos y una menor de dos años, los que resultaron gravemente heridos.

Debido a ello, el fiscal Gonzalo Álvarez, de la Fiscalía Centro Norte, le formalizó por el delito de manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves gravísimas respecto a una víctima y lesiones graves a las otras dos.

“Atendida principalmente la naturaleza de los hechos por los que han sido formalizados, la gravedad de los mismos, hacen entender al Ministerio Público que la libertad del imputado efectivamente constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, cuestión que fue compartida por el tribunal”, dijo el persecutor luego de la audiencia.

El examen respectivo terminó marcando 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el umbral de la ebriedad. Asimismo, indicó el fiscal, “lo que señala el informe preliminar es que iba a una velocidad no razonable ni prudente”. La investigación durará 120 días.