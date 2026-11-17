La Moneda busca votos para frenar la acusación contra Rabat

La Moneda intensificó sus gestiones con parlamentarios de Chile Vamos y del Partido de la Gente para frenar la acusación constitucional contra Fernando Rabat. La oposición necesita sumar 13 votos a sus respaldos iniciales. Pamela Jiles afirmó que 12 diputados del PDG apoyarían el libelo, pero la bancada terminó su reunión del lunes sin comunicar una posición oficial. Según parlamentarios opositores, la comisión revisora se constituirá este martes para definir su presidencia y calendario. El informe será una recomendación: la Sala decidirá si la acusación avanza al Senado.

Congreso despacha proyecto que rebaja precios de gasolinas y diésel

El Congreso despachó el proyecto para contener los precios de los combustibles, luego de que el Senado lo aprobara con 33 votos a favor. La iniciativa contempla rebajas de 40 pesos por litro en las gasolinas y de 140 pesos en el diésel, además de beneficios para el transporte de carga. Su costo fiscal se estima en 820 mil millones de pesos. El Gobierno busca que las disminuciones se reflejen desde el jueves 19 de noviembre, una vez completados los trámites para su entrada en vigencia. Hacienda también comprometió mesas de trabajo con pescadores, agricultores y habitantes de zonas extremas.

Consejo Fiscal pide precisar los riesgos y el financiamiento de los cambios al Mepco

El Consejo Fiscal Autónomo advirtió sobre los riesgos de modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En el acta difundida el lunes, el organismo señaló que aún no contaba con información suficiente para evaluar el impacto fiscal de las medidas. Recomendó examinar su financiamiento y distintos escenarios para el precio del petróleo. También pidió evaluar mecanismos que limiten los riesgos para las metas fiscales, ante la posibilidad de nuevas alzas del crudo o de precios elevados por un período prolongado. La advertencia se conoció durante la tramitación del proyecto.

Organizaciones solicitan a la CIDH explicaciones del Estado por rebajas de condenas

Cuatro organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que requiera información al Estado de Chile sobre las rebajas de condenas y los cambios en políticas de memoria y justicia. La presentación reúne 23 preguntas y actualiza antecedentes entregados en agosto. Las entidades cuestionan beneficios a condenados por violaciones de derechos humanos, decisiones del Ministerio de Justicia y recortes presupuestarios. También piden explicar sus efectos sobre la continuidad de programas públicos. Se trata de una solicitud de las organizaciones, no de un pronunciamiento de la comisión.

Corte de Valparaíso dispone sumario contra ministra por externalizar proyectos de fallos

La Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió instruir un sumario contra la ministra Rosa Aguirre por encargar proyectos de sentencias a una abogada externa al Poder Judicial. El caso se conoció tras una demanda laboral de Damaris Silva, quien afirmó haber realizado esa labor durante 17 años. La controversia laboral terminó con un acuerdo extrajudicial por 17 millones y medio de pesos. El Mostrador accedió a correos con instrucciones sobre las resoluciones. La investigación disciplinaria deberá esclarecer los hechos y determinar si la magistrada incumplió sus deberes funcionarios.

Condenan a dos integrantes de una red que producía metanfetaminas en Chile

Dos ciudadanos mexicanos fueron condenados por tráfico, elaboración ilegal de drogas y asociación para cometer delitos de la Ley de Drogas. La Fiscalía de Antofagasta informó penas totales de 24 años de presidio para los involucrados, vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación. La investigación, desarrollada junto al OS7 de Carabineros, detectó un laboratorio en Lolol, en la Región de O’Higgins, donde se incautaron más de 800 kilos de metanfetaminas. Las diligencias comenzaron en mayo de 2024 y permitieron seguir un cargamento enviado desde México al puerto de Valparaíso.

Parlamentarios rindieron más de 262 millones de pesos en combustibles

Diputados y senadores rindieron más de 262 millones de pesos en combustibles entre marzo y mayo, según un reportaje de CHV Noticias recogido por El Mostrador. La investigación revisó antecedentes de Transparencia y detectó diferencias entre representantes de una misma zona. El senador Carlos Kuschel encabezó los gastos, seguido por Javier Macaya. Entre los diputados, Carolina Tello registró el mayor monto. Manuel José Ossandón defendió el financiamiento de estos traslados con recursos públicos. Los gastos corresponden a rendiciones para el ejercicio de las funciones parlamentarias.

Kast llega a China para APEC y una reunión con Xi Jinping

El presidente José Antonio Kast llegó a Shenzhen, China, tras su visita oficial a Vietnam. Su agenda contempla participar en la cumbre de líderes de APEC y reunirse con Xi Jinping. El encuentro ocurre en medio de diferencias por la sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar: Chile y Bélgica proponen repartir sus funciones entre Valparaíso y Bruselas, mientras China impulsa a Xiamen. Durante su paso por Hanói, Kast defendió el homenaje a Ho Chi Minh que antes había criticado. La cumbre se realizará el 18 y 19 de noviembre, y la gira presidencial continuará posteriormente en Japón.

United Airlines restablece sus sistemas tras una falla que retrasó vuelos

United Airlines informó que resolvió la falla tecnológica que retrasó salidas de vuelos el lunes en Estados Unidos. La compañía indicó que los aviones que ya estaban en el aire y los servicios de United Express no resultaron afectados, y señaló que no había indicios de un problema de ciberseguridad. El episodio ocurrió tres días después de la interrupción en la red de la Administración Federal de Aviación, que obligó a suspender despegues en todo el país. Durante la contingencia, United pidió a sus pasajeros revisar el estado de sus vuelos mediante su aplicación y su página web.

Chase informa normalización de transacciones tras falla en servicios bancarios

Chase informó el lunes por la tarde que sus transacciones volvían a procesarse normalmente, después de una interrupción que dificultó el acceso a cuentas y operaciones bancarias en Estados Unidos. La entidad atribuyó el problema a un error de software en sus sistemas. También hubo reportes de dificultades entre clientes de otros bancos, incluidos Wells Fargo y Bank of America. Zelle sostuvo que su red funcionaba con normalidad y recordó que los bancos administran las cuentas de sus usuarios. Chase descartó un ciberataque; su anuncio de recuperación se refiere a sus propias operaciones.