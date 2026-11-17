Raúl Soto presidirá comisión que revisará acusación constitucional contra ministro Rabat
El diputado del PPD fue propuesto por el oficialista Carlos Chandía (RN) para encabezar la instancia, que cuenta con mayoría opositora. El ministro de Justicia fue notificado este martes y tendrá como abogado defensor a Juan Ignacio Piña.
La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, eligió este martes al diputado del PPD Raúl Soto como su presidente, dando inicio a la tramitación del libelo presentado por parlamentarios de oposición.
La designación se produjo luego de que el diputado de Renovación Nacional (RN), Carlos Chandía, propusiera a Soto para dirigir la instancia, según informó Emol.
En paralelo, el secretario de Estado fue notificado formalmente de la acusación este martes a las 10:00 horas. Su defensa estará a cargo del abogado Juan Ignacio Piña.
Mayoría opositora en la comisión
La instancia quedó conformada por tres parlamentarios de oposición y dos del oficialismo. Además de Soto, participan Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (FA), Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).
La composición otorga a la oposición mayoría en la comisión encargada de examinar los antecedentes de la acusación y escuchar los argumentos correspondientes, incluida la defensa del ministro.
Una vez concluido ese proceso, los parlamentarios deberán elaborar un informe con sus conclusiones y recomendaciones, que será remitido a la Sala de la Cámara de Diputados.
Será esa instancia la encargada de votar la acusación constitucional y determinar si el procedimiento continúa su tramitación.