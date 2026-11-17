La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, eligió este martes al diputado del PPD Raúl Soto como su presidente, dando inicio a la tramitación del libelo presentado por parlamentarios de oposición.

La designación se produjo luego de que el diputado de Renovación Nacional (RN), Carlos Chandía, propusiera a Soto para dirigir la instancia, según informó Emol.

En paralelo, el secretario de Estado fue notificado formalmente de la acusación este martes a las 10:00 horas. Su defensa estará a cargo del abogado Juan Ignacio Piña.

Mayoría opositora en la comisión

La instancia quedó conformada por tres parlamentarios de oposición y dos del oficialismo. Además de Soto, participan Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (FA), Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL).

La composición otorga a la oposición mayoría en la comisión encargada de examinar los antecedentes de la acusación y escuchar los argumentos correspondientes, incluida la defensa del ministro.

Una vez concluido ese proceso, los parlamentarios deberán elaborar un informe con sus conclusiones y recomendaciones, que será remitido a la Sala de la Cámara de Diputados.

Será esa instancia la encargada de votar la acusación constitucional y determinar si el procedimiento continúa su tramitación.