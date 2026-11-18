Asistente salió al rescate: el curioso encuentro del Presidente Kast con un robot en China
El androide debía entregar una caja de cerezas al Mandatario y a la primera dama, pero siguió avanzando sin detenerse. Kast tuvo que retroceder y un integrante de la organización intervino para frenar al inesperado protagonista de la ceremonia.
Un curioso chascarro protagonizó el Presidente José Antonio Kast durante su gira por China. Esta vez, el imprevisto no fue político ni diplomático, sino tecnológico: un robot que debía entregarle cerezas chilenas no supo cuándo detenerse.
El episodio ocurrió este miércoles en Shenzhen, durante el lanzamiento de la temporada de cerezas chilenas, actividad organizada por Frutas de Chile y ProChile para promocionar la fruta nacional en el gigante asiático.
La ceremonia contemplaba una particular puesta en escena, con bailes y un robot encargado de entregar una caja de cerezas al Mandatario, quien se encontraba acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola.
Hasta ahí, todo marchaba según el libreto. Sin embargo, cuando el androide llegó frente a la pareja presidencial, siguió avanzando, lo que obligó a Kast a retroceder mientras un asistente de la organización se apresuraba a detener al dispositivo.
Superado el inesperado contratiempo, el Presidente recibió la caja y posteriormente se la entregó a una familia china, como gesto simbólico para inaugurar la temporada de exportaciones.
La actividad se desarrolló en el marco de la gira presidencial por Asia y de la cumbre APEC 2026, instancia en la que Kast ha destacado los vínculos comerciales con China, principal destino de las cerezas chilenas.
Al final, la ceremonia cumplió su objetivo y las cerezas llegaron a destino. El robot, eso sí, necesitó una mano humana para ponerle freno a su entusiasmo.