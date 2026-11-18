El gobierno de Argentina expresó su rechazo el martes a la visita de la princesa Ana, de la Casa Real británica, a las Malvinas, islas bajo administración del Reino Unido y cuya soberanía reclama el país suramericano.

“El Gobierno argentino rechaza el despliegue de actividades oficiales de la Princesa Ana, de la Casa real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur, en razón de que las mismas se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica en las Islas Malvinas”, dijo la Cancillería argentina en un comunicado.

Según medios locales, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, está de visita en Malvinas desde el pasado 9 de noviembre.

⭕ El Gobierno argentino cuestionó la presencia de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, en las Islas Malvinas y consideró que sus actividades representan una provocación en medio del reclamo por la soberanía del archipiélago. 🇬🇧 La princesa llegó el 9 de noviembre junto a su esposo, Timothy Laurence, y permanecerá en las Islas hasta el 20. Durante su estadía participa de distintas actividades oficiales y luego viajará a las Georgias del Sur. ⚖️ A través de un comunicado, la Cancillería sostuvo que las actividades de la princesa en las islas “se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica”. 📌 Además, el Ejecutivo vinculó la visita con la explotación unilateral de recursos petrolíferos en las zonas aledañas a las Islas y reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones. — Radio Mitre (@radiomitre) November 18, 2026

Milei pide “reanudar las negociaciones de soberanía”

El gobierno de Javier Milei afirmó que esa “visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas”.

“Argentina llama una vez más al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía en cumplimiento de la Resolución 2065 ó demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización”, indica el comunicado.

El Ejecutivo argentino aseveró que “es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina”.

Las islas Malvinas, un archipiélago de Atlántico sur ocupado por el Reino Unido desde 1833, es reclamado históricamente por Argentina, que se enfrentó en una guerra con los británicos en 1982.