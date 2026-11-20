A las 2:17 horas de hoy viernes la Sala del Senado despachó el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, que continuará su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados en tercer trámite constitucional. La votación se concretó tras tres jornadas de debate y una extensa sesión marcada por negociaciones entre el Ejecutivo y sectores de la oposición, que permitieron reponer recursos para distintos programas, entre ellos “Yo Elijo mi PC” y sitios de Memoria”, no obstante también se destaparon críticas oficialistas por recortes al sector agro y de vivienda.

“Fue una jornada, yo diría ejemplar en términos de lo que se avanzó. Se logró terminar este trámite, el segundo. Se aprobaron todas las partidas, quedó una pendiente no más, Agricultura. Destaco en particular también los acuerdos en Salud, en Educación, bastante transversales”, valoró el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, articulador ante el Legislativo de las partidas.

Los acuerdos de La Moneda

Pasada la medianoche y tras críticas opositoras al tiempo disponible para discutir la partida, uno de los principales entendimientos se dio en la partida de Educación, aprobada por 25 votos a favor y dos en contra luego de que el Ejecutivo ingresara una indicación sustitutiva con $ 47.927 millones adicionales.

La modificación permitió reponer los recursos del programa “Yo Elijo Mi PC” (que contempló $35 mil millones), sumar aportes para las universidades ($6.300 millones) y reforzar el financiamiento de los Liceos Bicentenario y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

En Salud, los acuerdos contemplaron el fortalecimiento de la atención primaria y la restitución de recursos para la cobertura de la Ley Ricarte Soto. También se repusieron fondos para otras áreas y programas.

En tanto, la partida de Cultura recuperó las asignaciones para sitios de memoria, el Fondo del Patrimonio y el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. En Desarrollo Social se restituyeron recursos para la Conadi, el Senadis, la Teletón y Coanil, además de aprobarse fondos adicionales para el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia.

Otras partidas también consiguieron avanzar tras modificaciones del Ejecutivo. En Interior se repusieron recursos para el funcionamiento de Senapred y la aplicación de la “Ley Cholito”, mientras que Minería y Ciencia y Tecnología recuperaron sus asignaciones.

En el caso del Ministerio Público, se aprobó un aumento de $ 4.454 millones, junto con una reducción de $ 200 millones en equipos informáticos, propuesta aprobada por 31 votos. Asimismo, se aprobó la indicación del Ejecutivo para informar a la Comisión Mixta de Presupuesto y a la de Constitución sobre la creación de un cargo para la ejecución de la ley 21.812, que fortalece al Ministerio Público. Así las cosas, la partida fue aprobada con 26 votos favorables.

Durante la jornada, también se aprobó la partida destinada al Ministerio de la Mujer, con una discusión marcada por la decisión previa del Ejecutivo de eliminar la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu). Frente a esto, el Ejecutivo ingresó la indicación que crea un nuevo programa símil: a la iniciativa “Mujer Emprende” le fueron destinados $100 millones.

En Vivienda, la discusión estuvo marcada por las condiciones para la entrega de anticipos a empresas que participan en la construcción de viviendas sociales vinculadas al DS49. La glosa del Ejecutivo recibió críticas transversales (entre ellas la del senador de RN Miguel Becker, quien advirtió que eliminar el mecanismo obligaría a las empresas a financiar la mayor parte de la construcción antes de recibir el pago del subsidio) y fue retirada a solicitud de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

Asimismo, se rechazaron recursos para el Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar en los Serviu y para el Subsidio de Habitabilidad Rural del Serviu de Los Ríos, aunque la partida ministerial fue aprobada por 32 votos a favor.

Agricultura y Justicia, los malos ratos del Ejecutivo

Agricultura fue la única partida ministerial que no obtuvo el respaldo de la Sala, tras una votación de 14 votos a favor y 14 en contra. Los cuestionamientos se concentraron en los recortes al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y a programas como Prodesal, que entrega asesoría técnica y apoyo productivo a pequeños agricultores.

Pese a las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo para reforzar determinados ítems, los parlamentarios manifestaron reparos por la disminución de recursos para la agricultura familiar campesina.

La senadora oficialista María José Gatica (RN) votó en contra de la partida y expresó su molestia por la falta de una respuesta favorable para Indap. “Me da vergüenza volver a mi región y tener que decirles que no logramos una respuesta favorable para aumentar los recursos de Indap”, sostuvo, en referencia a la situación que afecta a los pequeños agricultores.

En Justicia y Derechos Humanos, el Senado rechazó la indicación del Ejecutivo que buscaba eliminar la glosa 13, relacionada con la entrega de información al Congreso sobre beneficios de reducción de condenas. Esto último en plena disputa entre el Congreso y La Moneda por los decretos firmados por el titular de la cartera, Fernando Rabat, que otorgaban beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores y violadores de Derechos Humanos.

Ante la disposición, el Gobierno formuló una reserva de constitucionalidad. Durante la misma discusión se repusieron glosas vinculadas al Plan Nacional de Búsqueda, tanto en el Servicio Médico Legal como en el Programa de Derechos Humanos.

Discusión se retoma el lunes

Con el despacho del proyecto, el Presupuesto 2027 regresará a la Cámara de Diputadas y Diputados el lunes 23 de noviembre, a las 15:30 horas, para iniciar su tercer trámite constitucional. En esa instancia se revisarán las modificaciones introducidas por el Senado y las materias que continúan pendientes, con la posibilidad de que las discrepancias sean derivadas a una comisión mixta.

El Congreso tiene plazo hasta el 29 de noviembre para despachar la iniciativa.